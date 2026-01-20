Nuevo cheque de estímulo por $1.000 en EEUU: sepa dónde y quiénes lo reciben

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Ingresos de Alaska confirmó la distribución de nuevos pagos del Dividendo del Fondo Permanente (PFD), los cuales inician este 19 de febrero de 2026 para los residentes con solicitudes aprobadas.

Este beneficio estatal, que este año otorga $1 000 por persona, utiliza las ganancias obtenidas de los recursos naturales para apoyar directamente la economía de los hogares.

Fechas

Los ciudadanos que mantenían el estatus de "Elegible-No Pagado" al 11 de febrero recibirán su depósito o cheque en esta ronda, mientras que aquellos que regularicen su situación antes del 11 de marzo podrán acceder a los fondos el 19 de ese mes.

Es importante recordar que estos pagos no constituyen un estímulo federal, sino un derecho de los habitantes por la explotación de petróleo y minerales en la región según informa La Opinión.

Cómo obtener el beneficio

Para acceder a este capital, los solicitantes deben cumplir con criterios estrictos de permanencia, como haber residido en el estado durante todo el año calendario anterior y no haber reclamado beneficios de residencia en ninguna otra jurisdicción.

Las autoridades fiscales enfatizan que el registro para el dividendo de 2026 ya se encuentra abierto y los interesados tienen hasta el 31 de marzo para completar el formulario oficial a través del portal MyPFD.

Mantener un historial legal limpio y demostrar la intención de habitar en Alaska de forma indefinida son requisitos fundamentales para evitar el rechazo de la solicitud.

Dado el volumen de beneficiarios, el gobierno estatal insta a los contribuyentes a verificar su estatus en línea para garantizar que sus datos bancarios estén actualizados y evitar retrasos en la acreditación del dinero.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube