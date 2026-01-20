Tragedia ferroviaria en España: la soldadura de la vía emerge como causa clave

Suscríbete a nuestros canales

La tragedia ferroviaria en España, ocurrida en Adamuz (Córdoba), mantiene en alerta a las autoridades mientras continúan las labores de análisis técnico.

El accidente involucró a un tren de alta velocidad Iryo que descarriló, invadió la vía paralela y colisionó con un convoy Alvia con destino a Huelva. El siniestro dejó un elevado número de fallecidos y heridos, lo que lo convierte en uno de los episodios ferroviarios más graves registrados recientemente en el país.

Las primeras conclusiones de los equipos investigadores apuntan a que ni el error humano ni el exceso de velocidad fueron determinantes en el accidente, según explica Ondacero.

Los datos preliminares indican que ambos trenes circulaban por debajo del límite permitido en ese tramo, autorizado hasta 250 kilómetros por hora. Además, se ha descartado, de momento, una falla en el material rodante, ya que los vagones eran nuevos y habían superado las inspecciones técnicas correspondientes.

Con varios factores excluidos, la atención se ha centrado en el estado de la vía férrea. Los técnicos analizan con detalle la infraestructura, especialmente las soldaduras del carril, que emergen como la principal línea de investigación.

Un posible defecto en este punto habría provocado una reacción en cadena que terminó con el descarrilamiento de varios vagones del tren Iryo en un tramo crítico del recorrido.

En las primeras horas posteriores al siniestro también se evaluó un posible problema en un cambio de agujas. Sin embargo, esta hipótesis ha perdido peso tras las inspecciones iniciales.

Aunque estas conclusiones contrastan con declaraciones oficiales sobre la reciente renovación de la infraestructura, las autoridades insisten en actuar con cautela y mantienen abiertas todas las hipótesis mientras avanzan los peritajes técnicos, según indica el medio OkDiario.

