¿Suicidio o negligencia? Lo que se sabe sobre la muerte de un inmigrante bajo custodia del ICE en Texas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha confirmado la trágica muerte de Víctor Manuel Díaz, un nicaragüense de 36 años, mientras estaba bajo custodia federal en el centro de detención Camp East Montana, Texas.

Según el comunicado oficial de la agencia, el fallecimiento ocurrió el 14 de enero de 2026 y se está investigando como un "presunto suicidio".

Este lamentable suceso representa la segunda muerte en menos de dos semanas en la misma instalación en El Paso, lo que ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y los familiares de los detenidos.

Detalles sobre el hallazgo del inmigrante fallecido en Camp East Montana, Texas

Según el informe oficial de ICE, el personal de seguridad del contrato encontró a Díaz inconsciente y sin respuesta en su habitación alrededor de las 3:35 p.m. (MST).

A pesar de que el equipo médico en el lugar y los servicios de emergencia de El Paso (EMS) intentaron reanimarlo, el hombre fue declarado muerto a las 4:09 p.m.

"Aunque la causa oficial de la muerte aún está bajo investigación, los primeros indicios sugieren un suicidio", indicó la agencia en su comunicado de prensa.

Díaz había sido arrestado el 6 de enero en Minneapolis, Minnesota, como parte de las recientes operaciones de control migratorio, y fue trasladado a Texas para continuar con su proceso de deportación, el cual había sido ordenado por un juez en agosto de 2025.

Crisis de seguridad en custodia del ICE

La crisis de seguridad en la custodia migratoria es alarmante. La muerte de Díaz no es un caso aislado.

Según The Guardian y la agencia EFE, este es al menos el quinto fallecimiento bajo custodia de ICE en lo que va del año 2026.

El 3 de enero, otro detenido en la misma instalación, el cubano Geraldo Lunas Campos, falleció en circunstancias que han generado una gran controversia.

Mientras que ICE inicialmente reportó una "emergencia médica", informes posteriores de la Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso sugieren que la causa de muerte fue asfixia por compresión de cuello y pecho, lo que podría reclasificar este caso como un homicidio.

Reacciones y falta de supervisión

Organizaciones como RAICES y la iniciativa "Shut Down Detention Campaign" han denunciado que el aumento de la población en estos centros, impulsado por las políticas de deportación masiva, está colapsando la capacidad de atención y vigilancia.

"Un centro de detención sobrepoblado es un entorno inseguro e inhumano", afirmaron portavoces de grupos activistas a medios locales como Texas Public Radio, subrayando que la falta de transparencia en los reportes de "suicidio" a menudo oculta negligencias médicas o uso excesivo de la fuerza.

ICE asegura que está comprometido con la salud y seguridad de los detenidos; sin embargo, el historial de 2025, que cerró con más de 30 muertes en custodia, mantiene a la agencia bajo un intenso escrutinio federal y mediático.

