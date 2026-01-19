¿Dónde están los botes? La crisis del "NYC Bin" que dejará a miles con multas de $200

Suscríbete a nuestros canales

La "Guerra contra las Ratas" en la ciudad de Nueva York tropieza con un obstáculo inesperado: la desaparición de los propios botes de basura.

A pocos meses de que el uso del contenedor oficial "NYC Bin" sea obligatorio, miles de residentes denuncian que es prácticamente imposible conseguirlos, mientras el Ayuntamiento y los proveedores externos se culpan mutuamente por el desabastecimiento.

A partir de este verano de 2026, todos los edificios de una a nueve unidades deberán utilizar exclusivamente este modelo con tapa.

Sin embargo, lo que se planeó como una solución sanitaria se ha convertido en una odisea logística para los propietarios, quienes ahora temen una lluvia de multas por un producto que no pueden comprar.

Un sistema colapsado: web caída y estantes vacíos

El Departamento de Saneamiento (DSNY) insta a los ciudadanos a adquirir los contenedores en Home Depot o a través de su portal oficial. No obstante, la realidad en las calles es muy distinta:

Puntos de venta: Residentes de Brooklyn y Staten Island reportan que las sucursales físicas están agotadas.

Fallas digitales: El centro de atención telefónica y los pedidos en línea del DSNY están actualmente fuera de servicio.

Órdenes fantasma: Propietarios que pagaron por su contenedor desde octubre de 2025 aún no han recibido el producto.

La ciudad ha señalado directamente a Otto Environmental Systems, el fabricante externo, por "problemas persistentes de entrega".

Por su parte, el proveedor se limita a redirigir a los usuarios nuevamente a las tiendas físicas mientras intenta restablecer el servicio a domicilio.

La amenaza de las multas: ¿Orden o recaudación?

El escepticismo crece entre los neoyorquinos, quienes califican la iniciativa de "estafa" o "aprovechamiento". A partir de junio, no tener el contenedor oficial de la marca NYC resultará en:

Primera infracción: Multa mínima de $50. Reincidentes: Sanciones que escalan hasta los $200.

Aunque el DSNY aseguró que no multará a quienes demuestren que ya pidieron el cubo y están esperando la entrega, los vecinos cuestionan cómo probar esto ante un inspector en la acera.

"Vas a pasar meses luchando contra una multa en la corte", advirtió un propietario de Brooklyn a The Post.

Los "NYC Bins" en detalle

El programa busca estandarizar la recolección para evitar que las bolsas de basura queden expuestas a los roedores. Sin embargo, el diseño ha generado críticas por parte de los propios trabajadores de saneamiento:

Costo: Aproximadamente $50 por unidad (el Ayuntamiento aprobó reembolsos para propietarios de clase media, pero el proceso sigue siendo confuso).

Operatividad: A diferencia de las bolsas sueltas, estos botes tienen pestillos y deben ser arrastrados, volteados y devueltos a su sitio, un proceso que los recolectores describen como "un paso extra agotador".

