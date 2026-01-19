¿Necesita reportar una avería de agua? Conozca la línea activa de Hidrocapital para emergencias

Suscríbete a nuestros canales

Hidrocapital puso en marcha un nuevo canal de atención telefónica para mejorar la comunicación con sus usuarios en la Gran Caracas.

La línea opera de forma ininterrumpida las 24 horas del día para atender cualquier requerimiento relacionado con el servicio de agua.

Con esta herramienta, los ciudadanos podrán informar sobre averías, realizar consultas o solicitar información general sobre el suministro en sus comunidades.

El objetivo de la empresa estatal es ofrecer respuestas más rápidas, transparentes y directas a través de un equipo especializado que gestionará cada reporte.

Un nuevo sistema de atención directa

La activación la línea 0800-POTABLE (7682253), forma parte de un plan del Gobierno nacional para hacer más eficiente la gestión del agua potable.

Al centralizar los reportes en una línea disponible a toda hora, se busca que los vecinos tengan una vía segura para ser escuchados sin intermediarios, permitiendo que la hidrológica priorice las urgencias en los distintos sectores.

¿Cómo reportar una falla correctamente de forma online?

Para que el equipo técnico pueda atender una denuncia de manera efectiva, los usuarios deben tener a mano la siguiente información al momento de comunicarse:

Nombre completo del solicitante.

Dirección exacta del lugar afectado.

Ubicación por GPS (coordenadas para facilitar la llegada de la cuadrilla).

Tipo de falla: indicar si es de agua potable (tuberías blancas) o aguas servidas (cloacas).

Video de la avería: un registro visual que ayude a identificar la magnitud del problema.

