Rotura de tubería matriz colapsa La Guairita este 15 de enero: suministro de agua restringido

Por Robert Lobo
Jueves, 15 de enero de 2026 a las 02:03 pm
Rotura de tubería matriz colapsa La Guairita este 15 de enero: suministro de agua restringido

Pasada la 1:00 p.m. de este jueves, se registró una nueva rotura de la tubería de 30" ubicada en el sector de La Toma, en La Guairita, municipio El Hatillo. Avería que se ha presentado al menos tres veces en los últimos meses.

Debido a la magnitud de esta ruptura, se ha producido la parada del Alimentador Sur, lo que afecta el suministro de agua hacia este municipio.

La falla ha provocado el colapso en la vía hacia el Cementerio del Este y sus alrededores. En el lugar se presentaron comisiones de Protección Civil para resguardar a los habitantes de la zona.

EN DESARROLLO....

