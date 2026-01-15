Precios del pescado en el Mercado de Coche: montos en bolívares al 15 de enero

Suscríbete a nuestros canales

El Mercado Mayorista de Coche en Caracas, continúa siendo un punto clave de la economía alimentaria en la capital.

Este refleja variaciones en los precios del pescado y los mariscos esta semana.

De acuerdo con una publicación compartida por la cuenta en Tiktok, Ezequiel Negocios, los compradores pueden acceder a una amplia oferta de estas proteínas, cuyos costos son ajustados a la tasa del Banco Central de Venezuela.

Especies populares: pescados

Dentro de las opciones más accesibles y comúnmente consumidas, varias especies se sitúan en un rango de precios intermedio a bajo.

El Corocoro encabeza esta lista con un precio de 1.100 bolívares (bs) por kilogramo. El Roncador también se une a estas opciones en 1.200 bs por kilo, la cojinúa también está en 1.500 bs

Para quienes buscan especies de mayor valor culinario y comercial, los precios alcanzan las siguientes cifras:

Róbalo en 1.500 bs el kilo.

El atún está en 3.500 bolívares por kilo.

Jurel por 1.600 el kilo

Opciones procesadas y filetes

El mercado también ofrece alternativas para una preparación más rápida, como los filetes y el pescado palagar.

La bandeja de Filet está lista para cocinar de una vez, se encuentra en 2.000 bs

