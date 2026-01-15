Precios del pescado en el Mercado de Coche: montos en bolívares al 15 de enero

El Mercado Mayorista de Coche en Caracas, continúa siendo un punto clave de la economía alimentaria en la capital.
Este refleja variaciones en los precios del pescado y los mariscos esta semana.
De acuerdo con una publicación compartida por la cuenta en Tiktok, Ezequiel Negocios, los compradores pueden acceder a una amplia oferta de estas proteínas, cuyos costos son ajustados a la tasa del Banco Central de Venezuela.
Especies populares: pescados
Dentro de las opciones más accesibles y comúnmente consumidas, varias especies se sitúan en un rango de precios intermedio a bajo.
El Corocoro encabeza esta lista con un precio de 1.100 bolívares (bs) por kilogramo. El Roncador también se une a estas opciones en 1.200 bs por kilo, la cojinúa también está en 1.500 bs
Para quienes buscan especies de mayor valor culinario y comercial, los precios alcanzan las siguientes cifras:
- Róbalo en 1.500 bs el kilo.
- El atún está en 3.500 bolívares por kilo.
- Jurel por 1.600 el kilo
Opciones procesadas y filetes
El mercado también ofrece alternativas para una preparación más rápida, como los filetes y el pescado palagar.
La bandeja de Filet está lista para cocinar de una vez, se encuentra en 2.000 bs
