Precios al mayor y detal en el Mercado de Coche este 13 de enero: hortalizas y verduras

El Mercado Mayorista de Coche, en Caracas, es punto de referencia para la compra a bajo costo de legumbres, hortalizas y frutas. Acompáñanos a ver cómo están los precios en este inicio del 2026.
De acuerdo con publicaciones compartidas en TikTok por la cuenta Ezequiel Negocios, los compradores pueden acceder a una amplia oferta pagando a la tasa BCV. A continuación te compartimos el precio al mayor y detal de algunas frutas y hortalizas para este martes 13 de enero.
- Ajo: $ 2.5 por kg
- Lechuga americana y romana: entre $5 y $8 la cesta
- Coliflor: $ 10 la cesta
- Cebollín: 700 bs 2kg
- Auyama: 120 bs el kilo
- Cilantro fresco: 1.300 bs la cuenca
- Vainitas: 300 bs kg
- Ajoporro: 700 bs kg
- Cebolla: 410 bs el kilo
- Ñame: 200 bs el kilo
- Ocumo blanco: 380 bs el kilo
- Papa andina blanca: $35 el saco de 45 kgs
- Zanahoria: $25 el saco de 45 kgs
- Apio: $35 el saco de 50 kgs
- Remolacha: $30 el saco
- Repollo: $20 el saco
- Tomates: $15 la cesta de 25 kgs
- Pimentón: $15 la cesta
