Economía

Precios al mayor y detal en el Mercado de Coche este 13 de enero: hortalizas y verduras

Los montos son tasados a lo establecido por el Banco Central de Venezuela

Por Robert Lobo
Martes, 13 de enero de 2026 a las 12:00 pm
El Mercado Mayorista de Coche, en Caracas, es punto de referencia para la compra a bajo costo de legumbres, hortalizas y frutas. Acompáñanos a ver cómo están los precios en este inicio del 2026.

De acuerdo con publicaciones compartidas en TikTok por la cuenta Ezequiel Negocios, los compradores pueden acceder a una amplia oferta pagando a la tasa BCV. A continuación te compartimos el precio al mayor y detal de algunas frutas y hortalizas para este martes 13 de enero.

  • Ajo: $ 2.5 por kg
  • Lechuga americana y romana: entre $5 y $8 la cesta
  • Coliflor: $ 10 la cesta
  • Cebollín: 700 bs 2kg
  • Auyama: 120 bs el kilo
  • Cilantro fresco: 1.300 bs la cuenca
  • Vainitas: 300 bs kg
  • Ajoporro: 700 bs kg
  • Cebolla: 410 bs el kilo
  • Ñame: 200 bs el kilo
  • Ocumo blanco: 380 bs el kilo
  • Papa andina blanca: $35 el saco de 45 kgs
  • Zanahoria: $25 el saco de 45 kgs
  • Apio: $35 el saco de 50 kgs
  • Remolacha: $30 el saco
  • Repollo: $20 el saco
  • Tomates: $15 la cesta de 25 kgs
  • Pimentón: $15 la cesta

