Precios al mayor y detal en el Mercado de Coche este 13 de enero: hortalizas y verduras

El Mercado Mayorista de Coche, en Caracas, es punto de referencia para la compra a bajo costo de legumbres, hortalizas y frutas. Acompáñanos a ver cómo están los precios en este inicio del 2026.

De acuerdo con publicaciones compartidas en TikTok por la cuenta Ezequiel Negocios, los compradores pueden acceder a una amplia oferta pagando a la tasa BCV. A continuación te compartimos el precio al mayor y detal de algunas frutas y hortalizas para este martes 13 de enero.

Ajo: $ 2.5 por kg

Lechuga americana y romana: entre $5 y $8 la cesta

Coliflor: $ 10 la cesta

Cebollín: 700 bs 2kg

Auyama: 120 bs el kilo

Cilantro fresco: 1.300 bs la cuenca

Vainitas: 300 bs kg

Ajoporro: 700 bs kg

Cebolla: 410 bs el kilo

Ñame: 200 bs el kilo

Ocumo blanco: 380 bs el kilo

Papa andina blanca: $35 el saco de 45 kgs

Zanahoria: $25 el saco de 45 kgs

Apio: $35 el saco de 50 kgs

Remolacha: $30 el saco

Repollo: $20 el saco

Tomates: $15 la cesta de 25 kgs

Pimentón: $15 la cesta

