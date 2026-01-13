La gente resuelve almuerzos con carne molida y picadillo de pollo: conozca los precios

Suscríbete a nuestros canales

Al momento de comprar la proteína, bien sea carne o pollo, la gente opta por la carne de segunda; picadillo de pollo o muslo; porque es lo más rendidor.

En el frigorífico Hao King 168, ubicado en El Silencio, la carne de primera cuesta $ 12,97 el kg; incluye los cortes muchacho redondo, muchacho cuadrado y ganso; la carne de segunda vale $11,97 el kg; incluye molida, mechas y guisar.

La coordinadora del negocio, Andreína Cordero, señaló que la gente lleva más la carne de segunda por los costos y por ser la que más rinde.

“Es la que usa en el día a día el venezolano. La gente la rinde con una pastica, la mechada para una empanada no puede faltar”, dijo.

El pollo entero cuesta $ 4,56 el kg, pechuga completa $ 6,67 el kg; milanesa sin piel por $ 8,1 el kg; alas por $ 6,77 el kg, muslo por $ 4,70; picadillo por $ 6,67.

El negocio ofrece combos de proteína. El combo N° 1 incluye un Kg de bistec, un kg de mechar, uno de molida y otro de guisar; dos kg de costilla de res por $ 67,99; el combo N° 2 con medio kilo de cada uno de los cortes referidos anteriormente y un Kg de costilla de res; por $ 34; entre otros combos.

“La demanda bajó desde noviembre y diciembre hasta ahorita, entre 20 % o 30 % porque los primeros meses del año son más difíciles”, dijo.

El encargado de Frigorífico Excelsior, ubicado en La Vega, Jimy Alvarado, señaló que la carne de res de primera cuesta $ 12,99; la de segunda por $ 11,99; y la de tercera o costilla por $ 7,9. El pollo entero cuesta $ 5,39 el kg, milanesa de pollo por $ 11,99 el kg, muslo por $ 5,39; y alas por $ 6,99 el kg.

Carne molida y pollo es lo más solicitado

Alvarado afirmó que “la carne molida es lo más solicitado porque es lo que más rinde con papa y zanahoria. Eso rinde mucho. De pollo llevan más muslo”.

Foto: José Félix Lara

La demanda bajó en diciembre y lo que va de enero. “La gente lleva menos, el que compraba 800 gr, ahora compra 500. Hay gente que pide un muslo y dos alas; lo usan para sopita y luego lo mechan; hacen sopa y seco”.

La administradora de Toropollo, Nermelis Hernández, señaló que en el negocio el kg de pollo entero cuesta 5,78; picadillo o muslo por $ 5,74 el kg, alas por $ 6,53: la carne de primera por $ 17,97 el kg; la de segunda por $ 15,98 y la de tercera por $ 13,98.

“La carne molida es lo que más compra la gente porque es lo que más rinde; y del pollo, llevan picadillo porque lo rinden con arroz”, aseguró.

Añadió que las ventas están regulares. “Enero siempre es lento, esperemos qué sucede”, dijo.

Con Cashea se puede comprar la proteína

En el supermercado Río solo venden carne de primera y cuesta $ 15 el kg; el pollo entero vale $ 4,90 el kg, muslo por $ 4,20; milanesa de pollo por $ 9.

La cadena de supermercados trabaja con Cashea. La compra mínima para usar la App en nel local es de $ 15.

En supermercados Forum también se consigue la proteína, tanto carne como pollo. El pollo entero Mis Pollitos cuesta $ 4,89 el kg, la milanesa por $ 12,39; muslo o alas por $ 6,49 el kg de pechuga con hueso por $ 9,49 y picadillo por $ 5,69.

La carne molida de primera cuesta $ 16,99; el solomo de cuerito por $ 17,99 el kg y costilla por $ 9,99.

Un empleado que reservó su identidad señaló que los clientes compran más carne molida, bistec, para mechar, picadillo de pollo, alas y muslo. “Porque rinden más, imagino que el picadillo lo usan para hacer arroz con pollo, es más barato”.

Añadió que el picadillo incluye “muslo, alas, a veces pechuga, un cuadril (que es lo mismo que muslo). Tiene bastantes cosas”.

Forum trabaja con Cashea, una cajera indicó que la compra mínima aún está en $ 5.

