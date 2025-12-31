Alerta sanitaria en Colorado: carne molida es retirada del mercado en cinco estados

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) emite una orden de recuperación inmediata para miles de libras de proteína cruda. La medida busca prevenir brotes infecciosos en los hogares tras el hallazgo de bacterias peligrosas en lotes de producción masiva.

Expertos en salud pública instan a la población a revisar sus refrigeradores y congeladores para evitar el consumo de productos contaminados, según Telemundo.

¿Cómo identifican los consumidores el producto afectado?

El lote bajo sospecha corresponde a la marca “Forward Farms Grass-Fed Ground Beef” en su presentación de 16 onzas. Estos paquetes muestran una fecha de uso o congelación establecida para el 13 de enero de 2026.

Usted debe buscar el número de establecimiento "2083" impreso en el empaque para confirmar si su compra está en peligro. Las autoridades recomiendan desechar la mercancía de inmediato o solicitar un reembolso completo en el punto de venta original.

¿Cuáles son los síntomas de una infección por esta bacteria?

La exposición a la cepa detectada provoca calambres estomacales intensos, diarrea y vómitos en la mayoría de los casos. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las personas pueden presentar señales de enfermedad incluso 28 días después de ingerir el alimento.

Las poblaciones vulnerables como niños menores de 5 años y adultos mayores corren un riesgo mayor de sufrir insuficiencia renal. En situaciones extremas, la toxina Shiga causa el síndrome urémico hemolítico, una condición que amenaza la vida del paciente.

La carne molida es retirada del mercado en Colorado y otros cinco estados por riesgo de E. coli O26. El Servicio de Seguridad e Inspección Alimentaria (FSIS) detuvo la distribución de más de 2.800 libras de carne cruda 90/10.

La empresa Mountain West Food Group, LLC procesó el alimento en Idaho antes de enviarlo a California, Montana, Pennsylvania y Washington. "Las pruebas de rutina mostraron la presencia de la bacteria", señaló el organismo federal en su alerta oficial de esta semana.

¿Qué estados deben mantener una vigilancia sanitaria activa?

Las autoridades en Washington, Pennsylvania y Montana también notifican a los comercios locales sobre el retiro preventivo de los estantes. Hasta el momento, las agencias de salud carecen de reportes sobre personas enfermas vinculadas directamente a este lote específico.

Por otro lado, el periodo de incubación obliga a mantener un monitoreo riguroso durante las próximas semanas en estas regiones.

