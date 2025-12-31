¿Vives en Florida y quieres construir un anexo en el patio? En 2026 podrás hacerlo si cumples estos pasos

Suscríbete a nuestros canales

El marco jurídico que regula las viviendas en Florida experimentará una actualización clave el 1 de julio de 2026, fecha en la que entrarán en vigor las nuevas disposiciones de la Ley de Unidades de Vivienda Accesorias (ADU) y las protecciones fiscales reforzadas bajo el programa de alivio habitacional del estado.

Esta reforma legal busca que los propietarios tengan el derecho garantizado de construir unidades independientes en sus terrenos, como apartamentos de garaje o casas de jardín, sin enfrentar las prohibiciones que anteriormente imponían muchas municipalidades.

El objetivo principal es inyectar miles de unidades de bajo costo al mercado sin necesidad de grandes desarrollos inmobiliarios.

Kathleen Passidomo, presidenta del Senado de Florida, durante la presentación de la estrategia estatal afirmó:

"Nuestra legislación busca abordar la falta de opciones de vivienda, ya sean multifamiliares o unifamiliares, proporcionando incentivos que fomenten soluciones de alquiler innovadoras para trabajadores, familias y personas mayores", explicó Passidomo.

Trámites y requisitos para propietarios

Para beneficiarse de estas nuevas reglas, los propietarios deberán cumplir con un proceso administrativo simplificado pero obligatorio.

Los dueños que deseen construir una unidad accesoria deben solicitar un “Permiso de Construcción” ante su oficina local de zonificación y presentar una “Declaración Jurada (Affidavit)”.

Este documento es fundamental, ya que en él se da fe de que la nueva unidad cumple con los estándares de habitabilidad y que se destinará a alquileres de largo plazo o uso familiar, quedando prohibido su uso como alquiler vacacional tipo Airbnb en la mayoría de las jurisdicciones bajo esta ley específica.

Protección del Homestead y beneficios legales

Uno de los mayores incentivos de esta reforma es la salvaguarda de la exención de impuestos por residencia principal o Homestead Exemption.

Con la nueva ley, el hecho de alquilar un anexo en la propiedad no invalidará el beneficio fiscal del dueño sobre su casa principal, siempre que él mantenga allí su residencia permanente.

Sin embargo, los propietarios deben realizar un “trámite de tasación separada” ante el tasador de propiedades de su condado (Property Appraiser), para que la oficina valore el anexo de forma independiente de la vivienda principal y así mantener la transparencia en el pago de impuestos.

"Esta ley cambia las reglas del juego para nosotros los dueños de casa. Ya no tendremos que pelear meses con la ciudad por un permiso para construirle un espacio a nuestros hijos, o nuestros padres porque el estado ahora nos respalda", señaló Roberto Méndez, residente de West Palm Beach durante una consulta pública sobre la ley.

