Alcaldías regulan construcción de inmuebles en la Gran Caracas: conozca los horarios por municipios

Suscríbete a nuestros canales

Las actividades de construcción de inmuebles, en los municipios de la Gran Caracas, están sujetas a regulaciones de horarios por disposición de las alcaldías en aras de mantener el orden y no molestar a los vecinos.

En el municipio Baruta, el horario para realizar construcciones o remodelaciones es de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm. “Los fines de semana y feriados no están permitidos”, dice una publicación en su cuenta de Instagram.

En el municipio Chacao, existen regulaciones de horarios para realizar trabajos de construcción y remodelaciones.

A través de una Ordenanza municipal, la Alcaldía de Chacao, estableció los horarios para realizar trabajos de construcción dentro de la jurisdicción, a fin de no causar molestias a vecinos y transeúntes.

“De lunes a viernes: de 8:00 am hasta las 12:00 pm y de 1:00 pm hasta las 5:00 pm. Los sábados: de 8:00 am hasta las 12:00 pm. Los feriados y domingos: no se pueden realizar trabajos”, detalla una historia en la cuenta en Instagram de la Policía de Chacao.

Construcciones debe hacerse en días laborables

La alcaldía del municipio El Hatillo regula en una ordenanza los días para realizar actividades de construcción.

En la Ordenanza Ecológica de Convivencia Ciudadana, en su artículo N° 26 “El Control de las actividades ruidosas”, indica que las fuentes de ruido producto de actividades de construcción o de reparación (…) deberán realizarse en períodos diurnos de días laborables.

Mientras que en el municipio Libertador, el artículo 11 de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana señala que se debe “observar las normas establecidas sobre urbanismo y construcción, al realizar alguna obra de construcción, remodelación, (…) adoptando medidas de seguridad para minimizar riesgos en la comunidad”. Aunque no precisa un horario en particular.

Los municipios de la Gran Caracas manejan horarios similares para regular las construcciones de inmuebles.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube