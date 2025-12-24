El diccionario se moderniza: conozca las nuevas palabras aceptadas por la RAE

Suscríbete a nuestros canales

La Real Academia Española (RAE) y la Fundéu han cerrado el año 2025 con importantes anuncios que reflejan cómo los cambios geopolíticos, la tecnología y el habla cotidiana de Hispanoamérica moldean nuestro idioma.

Aquí tienes el resumen de las novedades más destacadas:

"Arancel": Palabra del Año 2025

La FundéuRAE eligió "arancel" como la palabra más representativa del año. Aunque es un término antiguo, su relevancia explotó debido a la agenda económica internacional, marcada por las tensiones comerciales y las políticas de impuestos a las importaciones que dominaron los titulares globales durante meses.

El término se impuso ante otros conceptos que también definieron el 2025, como:

Apagón, Dron, Generación Z, Macroincendio, Preparacionista y Trumpismo.

En inglés, el diccionario Merriam-Webster eligió "Slop", que se refiere al contenido de baja calidad generado masivamente por Inteligencia Artificial.

Novedades en el Diccionario (Versión 23.8.1)

La RAE incluyó más de 330 novedades, entre palabras nuevas y nuevas acepciones. Estos son algunos de los términos más llamativos:

1. Mundo Digital e Internet

Loguearse: Acceder a un sistema mediante identificación y contraseña.

Milenial: Persona nacida entre 1981 y 1996.

Streaming, Gif, Hashtag: Se aceptan como extranjerismos (deben escribirse en cursiva).

Fotonoticia: Información periodística en la que la imagen es el elemento principal.

2. Lenguaje Coloquial y Social

Simpa: El acto de irse de un establecimiento sin pagar ( "hacer un simpa" ).

Bocachancla: Persona que habla demasiado o dice cosas que no debe.

Marcianada: Algo extravagante, raro o disparatado.

Brutal: Se añade la acepción positiva de "magnífico o extraordinario".

Chapar: Se acepta formalmente con el significado de "cerrar un establecimiento".

Juguete roto: Persona que pierde la fama y queda relegada socialmente.

3. Espíritu Panhispánico (Latinoamérica)

Chamaco / Chamaca: Usado en México y Cuba para referirse a un joven o hijo.

Morro: Término para niño o muchacho (México y El Salvador).

Cubetera: Recipiente para hielo (Bolivia, Chile y Cuba).

Cartuchera: Definida ahora también como estuche de útiles escolares en gran parte de América.

4. Ciencia y Medio Ambiente

Turismofobia: Sentimiento de rechazo al turismo masivo.

Crudivorismo: Dieta basada en alimentos crudos.

Gravitón: Término del ámbito de la física cuántica.

Cuperosis: Término médico para el enrojecimiento de la piel en nariz y mejillas.

Los nombres de los tipos de aranceles (como el "arancel recíproco") deben escribirse siempre con minúscula inicial, ya que son denominaciones comunes.

