Truco para evitar salpicaduras al freír el pollo: quedará crujiente por fuera y jugoso por dentro

Suscríbete a nuestros canales

Las salpicaduras al cocinar son comunes y al freír el pollo no es la excepción. Esta acción generalmente incomoda a todos en casa, pues termina ensuciando toda la cocina, los gabinetes y los pisos. Afortunadamente se pueden prevenir usando utensilios como mallas anti salpicaduras o tapas, además de, aplicando algunos trucos de cocina que por años han implementado las abuelas.

¿Cómo evitar salpicaduras al freír el pollo?

Según refiere la Inteligencia Artificial, para evitar las salpicaduras al cocinar se puede usar una tapa convencional dejando un resquicio para atrapar la humedad y el vapor.

Por otra parte, es fundamental secar muy bien los alimentos antes de freírlos, controlar la temperatura y añadir los ingredientes con cuidado para reducir las explosiones de aceite caliente.

Freepik

En acción

Al momento de preparar el pollo frito, no lo eches directamente a la sartén con el aceite caliente, porque el pollo no quedará tan seco ni tan crujiente. En tal sentido, primero, sécalo muy bien, reboza en harina o pan rallado para absorber humedad, y posteriormente sumerge el pollo empanizado rápidamente en agua fría o con gas antes de pasarlo al aceite muy caliente, o añade sal o harina a la sartén antes de freír.

Con este truco, tu pollo quedará crujiente por fuera y jugoso por dentro y sin exceso de grasa.

También se sugiere usar una sartén honda y una tapa para salpicaduras con orificios, y así lograr controlar las salpicaduras y el reguero y suciedad en la casa.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube