Guía completa para elaborar un pollo relleno: la receta clásica que nunca falla

El pollo relleno es una alternativa para servir en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, pues es una de las proteínas más accesibles para todos.

Esta preparación es una de las más tradicionales en muchos países, pues en cada hogar se eligen los ingredientes de su preferencia para el relleno.

Si estás interesada en realizar este plato típico, te compartimos una de las muchas versiones existente. Aprende a realizar este pollo guiándote por la receta de Directo al Paladar.

¿Qué necesitas para hacer el pollo relleno?

Ingredientes

- Pollo deshuesado por completo (1.5 k)

- Pechuga de pollo picada (500 g)

- Lomo de cerdo picado, opcional (500 g)

- Jamón serrano picado (250 g)

- Pan rallado (35 g)

- Huevos (2)

- Caldo de pollo concentrado en pastilla o cubo (1)

- Orejones (50 g)

- Uvas pasas sultanas (50 g)

Coñac (30 ml)

- Canela molida (3 g)

- Sal

- Pimienta negra molida

- Mantequilla en pomada o fundida (20)

- Cava (200 ml)

Preparación

1. Precalentar el horno a 200º C. En un recipiente hondo preparar el relleno. Mezclar la pechuga de pollo picada, el lomo de cerdo picado si lo incluirás, el jamón serrano picado, el pan rallado, los huevos batidos, la pastilla de caldo desmenuzada, los orejones picados, las pasas sultanas, el coñac, la canela, un pellizco de pimienta negra molida y una cucharadita de sal.

2. Abrir el pollo por la parte inferior e introducir el relleno poco a poco, llenando las cavidades de las alas y las patas con cuidado para no desgarrar la carne ni la piel.

3. Coser la apertura con aguja e hilo para que no se salga el relleno. Untar el pollo con mantequilla fundida por todos lados, salpimentar generosamente y colocar en una bandeja de horno forrada con papel de aluminio ligeramente engrasado.

4. Asar en el horno durante 2 horas cubierto con una lámina de papel de aluminio. Transcurrida la primera hora, regar el pollo con el cava y retirar el papel de aluminio. Durante la última hora de horno el pollo se puede dorar en exceso, así que conviene estar atentos por si hay que cubrirlo de nuevo con el papel.

5. Después del tiempo de horno retirar la bandeja y dejar atemperar durante una hora, mínimo, antes de cortar y servir. Mejor si se deja dos o tres, incluso de un día para otro. El pollo relleno toma cuerpo con el reposo y resulta más fácil de cortar en frío.

6. Servir con los jugos del asado, que espesamos calentando a fuego suave, removiendo sin parar, con una cucharadita de harina de maíz.

Freepik

