Confirman muerte del jefe militar de Libia tras estrellarse su avión en Turquía: aquí los detalles

El Gobierno de Unidad Nacional (GUN) de Libia ha confirmado oficialmente la muerte del jefe del Estado Mayor, Mohamed al Haddad, tras un siniestro aeronáutico ocurrido este martes en Turquía.

El alto mando militar viajaba en una delegación oficial junto a otros cuatro miembros del estamento de defensa libio, quienes también perdieron la vida en el suceso.

El Ministerio del Interior turco informó que el avión, un modelo Falcon 50 con número de fuselaje 9H-DFJ, despegó del aeropuerto de Ankara con destino a Trípoli.

Detalles conocidos del accidente hasta ahora

La torre de control perdió el contacto con la aeronave a las 8:52 de la noche, hora local. Según los datos facilitados por el ministro Ali Yerlikaya, el aparato tuvo que realizar un "descenso de emergencia" cerca de la localidad de Haymana, a unos 60 kilómetros al suroeste de la capital turca.

Debido al accidente, las autoridades determinaron el cierre del espacio aéreo de Ankara para vuelos comerciales. Esta medida de seguridad provocó retrasos significativos en el aeropuerto de Esenboga durante la jornada.

Identifican a miembros de la delegación fallecidos

En el aparato viajaban figuras de alto rango que acompañaban a Haddad en sus funciones oficiales. Entre los fallecidos se encuentran el jefe de las Fuerzas Terrestres, Alfitouri Gharibil, y el responsable de la Autoridad de Fabricación Militar, Mahmoud Al-Qatawi. La lista de víctimas la completan el asesor militar Mohammed Al Asawi y el fotógrafo militar Mohammed Al-Mahjoub.

La comitiva libia había mantenido reuniones de trabajo este mismo martes en Ankara. Según la agencia de noticias Anadolu, los representantes libios se habían entrevistado con el ministro de Defensa turco, Yasar Güler, y el jefe del Estado Mayor de Turquía, Selcuk Bayraktaroglu.

El primer ministro del GUN, AbdelHamid Dbeiba, comunicó el suceso a través de sus canales oficiales. En su mensaje, el mandatario libio declaró: "Esta gran tragedia es una gran pérdida para la nación, el estamento militar y todo el pueblo".

Asimismo, hizo público su "más sentido pésame y sinceras condolencias" a las familias de las víctimas y a "sus compañeros de las fuerzas armadas".

