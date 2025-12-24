Variedad en la mesa: receta para elaborar un turrón casero

Suscríbete a nuestros canales

¿Por qué se come turrón en Navidad? El turrón no solo es delicioso, sino que tiene un significado cultural profundo, por el cual se ha convertido en un símbolo de celebración y reunión familiar.

Expertos señalan que comer turrón durante la Navidad es una manera de honrar las tradiciones y de recordar las raíces históricas.

Si amas variedad en la mesa, este dulce no puede faltar. Te compartimos la receta de Directo al Paladar para que realices tu propio turrón y sorprendas a familiares y amigos.

¿Qué necesitas para elaborar un turrón?

Ingredientes

- Chocolate fondant (240 g)

- Manteca de cerdo (35 g)

- Krispies (25 g)

- Almendra molida (50 g)

- Licor de naranja (5 ml)

Preparación

1. Fundir un poco de chocolate al baño María o en el microondas y cubrir con él todo el molde, esperar un par de minutos y verter el resto sobre un cuenco. Dejar que se seque esta primera capa que hará de cobertura del turrón.

2. Fundir el resto de chocolate y unir a la manteca de cerdo, remover muy bien hasta que la mezcla sea homogénea.

3. Agregar los krispies y la almendra troceada y por último el licor. Verter en el molde con cuidado, alisar la superficie y dejar secar en un lugar fresco. Una vez pasadas unas horas y cuando se vea que la tableta está completamente cuajada, desmoldar con cuidado y servir.

Tips

- Si deseas que la cobertura del turrón quede brillante, el chocolate deberá estar a unos 30º.

- Una vez desmoldado el turrón puedes fundir un poco más de chocolate de otro color y hacer unas finas filigranas para adornar.

