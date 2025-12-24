Dos aerolíneas españolas extienden la suspensión de vuelos a Venezuela; esta es la fecha pautada

Suscríbete a nuestros canales

Las principales aerolíneas españolas que operan la ruta hacia Venezuela han confirmado la prórroga en la cancelación de sus servicios. Iberia y Plus Ultra mantendrán suspendidas sus operaciones entre Madrid y Caracas hasta el próximo 31 de enero, de acuerdo con las directrices de seguridad emitidas por los organismos reguladores aeronáuticos en España.

Esta decisión responde a la ampliación de las advertencias de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA). El organismo ha extendido hasta el último día de enero su recomendación de evitar los vuelos hacia Caracas y el área sur del Caribe.

Enaire, como gestor de la navegación aérea, es el encargado de canalizar estas alertas técnicas hacia los diferentes operadores comerciales, informó la agencia EFE.

Alternativas para los pasajeros de Iberia y Plus Ultra

Iberia, que gestiona habitualmente cinco frecuencias semanales en este trayecto, ha habilitado protocolos de atención para los usuarios perjudicados. La aerolínea permite a los viajeros modificar la fecha de su vuelo, elegir un destino cercano alternativo o gestionar la devolución total del dinero del billete.

Por su parte, Plus Ultra, que opera cuatro frecuencias semanales, ha establecido una ruta alternativa para mantener la conectividad. La compañía ofrece trasladar a los pasajeros desde Madrid hasta Cartagena de Indias, en Colombia.

Desde ese punto, se realiza un enlace hacia la capital mediante la aerolínea Laser, empresa que habitualmente mantiene acuerdos de arrendamiento de aeronaves y personal con la firma española.

