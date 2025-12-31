Costco cierra todas sus sucursales por 24 horas: conoce los horarios para este 31 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El gigante de las ventas al por mayor, Costco, detiene sus operaciones en todo el territorio estadounidense para conmemorar la llegada del 2026.

La medida afecta a sus cientos de almacenes y obliga a los socios a modificar sus hábitos de consumo durante el primer día de enero.

Esta pausa estratégica forma parte de un estricto calendario anual de descansos obligatorios para su fuerza laboral en el país, según Mundo Now.

¿Cómo operarán los almacenes durante el último día de 2025?

La empresa implementa un esquema de horarios restringidos para este 31 de diciembre con el fin de facilitar la salida de sus empleados. Los miembros con categoría ejecutiva, quienes pagan una membresía anual de 130 dólares, podrán ingresar desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Para el resto de los socios, la ventana de atención comienza a las 10:00 a. m. y termina puntualmente a las 5:00 p. m. Esta reducción en la jornada habitual exige que las familias realicen sus compras de insumos para la cena de Nochevieja con anticipación.

¿Cuáles son las alternativas para las compras de último momento?

A diferencia del club mayorista, cadenas como Walmart mantendrán su horario de atención habitual para asistir a los clientes rezagados. Target también abrirá sus puertas el 1 de enero, aunque los expertos prevén ajustes ligeros según la ubicación de cada sucursal.

Por el contrario, Sam’s Club y Trader Joe’s replican la política de cierre total, lo que limita las opciones de suministro para productos de volumen. Los bancos y las oficinas de correos también suspenden sus actividades, por lo que usted debe gestionar sus trámites antes del feriado.

La cadena confirmó que sus 623 tiendas en EEUU apagarán sus luces por completo durante todo el miércoles. Este cierre nacional representa una de las siete ocasiones anuales en las que la empresa contrae su actividad de manera significativa.

¿Qué impacto tiene esta medida en la logística de los socios?

La administración del mayorista recomienda a los millones de usuarios verificar sus existencias de productos esenciales antes de que inicie el apagado temporal. La planificación anticipada evita aglomeraciones innecesarias y garantiza que los clientes obtengan lo necesario sin contratiempos de última hora.

Debido al esquema de membresía obligatoria, los compradores habituales dependen de este aviso para no interrumpir su rutina de abastecimiento doméstico. La industria minorista sugiere consultar las aplicaciones oficiales de cada tienda regional para confirmar la disponibilidad de personal y mercancía.

¿Cuándo retomará la empresa sus actividades normales?

Tras el periodo de descanso de 24 horas, todos los almacenes de la red volverán a su horario de atención regular el jueves 2 de enero. Los inventarios estarán disponibles desde las primeras horas de la mañana para recibir a los socios que pospusieron sus recargas de despensa.

Usted necesita estar atento a posibles cambios en las existencias tras los días de alta demanda festiva. La previsión resulta fundamental para navegar con éxito el inicio de un nuevo año fiscal sin carencias en el hogar o en el negocio.

