¡Atención ginecológica gratuita en EEUU! Nueva reforma en este estado cubre a jóvenes y mujeres inmigrantes

El sistema sanitario del estado de Illinois implementará formalmente la Ley de Equidad en Salud Reproductiva (o reformas vinculadas a la HB 5295) el próximo 1 de enero de 2026.

Esta normativa de salud establece que los servicios ginecológicos esenciales deben ser gratuitos para las residentes, eliminando barreras económicas en tratamientos críticos.

La medida impacta directamente en la red de clínicas públicas y centros de salud comunitarios, los cuales han sido designados como los puntos de atención primaria donde las mujeres podrán solicitar consultas, exámenes y medicamentos sin necesidad de presentar un seguro médico privado o realizar pagos de bolsillo.

Beneficios en salud reproductiva y menopausia

Bajo esta nueva ley, las mujeres tendrán acceso a un catálogo de servicios que incluye desde la planificación familiar hasta el cuidado especializado en la madurez.

A partir de enero de 2026, los centros de salud deberán ofrecer gratuitamente consultas de bienestar ginecológico y, por primera vez, cobertura total para el manejo de la menopausia. Esto incluye el acceso a terapias de reemplazo hormonal y diagnósticos preventivos sin deducibles.

La reforma busca que el ciclo reproductivo completo de la mujer sea atendido bajo un modelo de gratuidad, asegurando que fármacos como los anticonceptivos de emergencia estén disponibles de forma inmediata en las farmacias de estas instituciones.

Atención en clínicas públicas de Chicago

Para hacer efectiva la gratuidad de la ley, las pacientes deberán acudir a la red de Centros de Salud Federalmente Calificados (FQHC) y hospitales públicos.

En Chicago, las instituciones que aplicarán estos protocolos desde enero incluyen a Cook County Health (en sus sedes de Prieto, Englewood y Harrison), los centros de la red ACCESS Community Health, y las clínicas de Howard Brown Health.

Estos puntos de atención no solo ofrecerán los servicios médicos sin costo, sino que también garantizan la confidencialidad absoluta, permitiendo que mujeres indocumentadas o sin seguro social reciban la misma calidad de atención reproductiva que cualquier otra ciudadana protegida por la reforma.

“En Illinois usted tiene el derecho fundamental de tomar decisiones sobre su salud reproductiva, independientemente de su edad, estatus migratorio o capacidad de pago. La ley protege su privacidad y su derecho a elegir”, destacó el resumen informativo de la ACLU de Illinois sobre las garantías que entran en vigencia desde el 1ero de enero de 2026.

El Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) confirmó que las clínicas públicas ya han comenzado la transición administrativa para asegurar que el 1 de enero de 2026 los sistemas de facturación eliminen automáticamente los cargos para estos servicios específicos de salud femenina.

“Las mujeres son más de la mitad de la población y nuestro sistema de salud debe brindar la atención que necesitamos a medida que envejecemos. Esta legislación asegura que la menopausia sea tratada como una necesidad de salud central”, afirmó la asambleísta Rebecca Bauer-Kahan sobre el alcance de la ley en 2026.

