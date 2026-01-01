¡Adiós resaca!: Receta de sopa de pollo ideal para reponerse de una noche de fiesta

Suscríbete a nuestros canales

Una de las mejores comidas para combatir la resaca es la sopa de pollo, esta es una preparación que ayuda a que la persona logre reponerse después de una noche de fiesta.

Este caldo que a menudo se sirve con trozos de papa, zanahoria, apio, cebolla blanca, etc., se considera un remedio curativo y reconfortante contra la gripe, el catarro en general, y hasta una cura para la resaca. ¿La razón? Según refiere la Inteligencia Artificial, este caldo salado hidrata y repone electrolitos (sodio, potasio) perdidos por el alcohol. Además, los carbohidratos de los fideos ayudan a estabilizar el azúcar en sangre, y sus nutrientes (proteínas, vitaminas) son fáciles de digerir y con ello el cuerpo se recupera, alivia la deshidratación, la fatiga y las molestias estomacales.

¿Qué se necesita para hacer una sopa de pollo?

Te compartimos la receta publicada en la web Comidas Venezolanas para que tengas una guía al momento de realizar este plato reconfortante.

Ingredientes

- Caldo de pollo o agua (2 litros)

- Muslos de pollo (6)

- Papas cortadas en cubos medianos (3)

- Apios cortadas en cubos medianos (2)

- Zanahoria cortada en cubos (1)

- Ajo (3 dientes machacados)

- Cebolla cortada en cuadritos (2)

- Ajoporro cortado en cuadritos (1)

- Celery cortada en cuadritos (2 ramitas)

- Adobo (1 cucharada)

- Fideos (1/2 kilo)

- Cilantro cortado finamente (al gusto)

- Sal y pimienta (al gusto)

- Aceite (cantidad necesaria)

Preparación

1. Poner el caldo de pollo o agua junto con el pollo en una olla grande. Llevar a fuego medio.

2. Poner a calentar un sartén con un chorrito de aceite y añadir la cebolla, el ajo, el celery y el ajoporro, sofreír por unos 10 minutos.

3. Sazonar con un poco de sal, pimienta y el adobo. Si la preparación se seca, agregar un poco de caldo.

4. Una vez listo el sofrito agregar a la sopa junto con la papa, la zanahoria y el apio. Subir el fuego y dejar que se cocine por 15 minutos más.

5. Por último, añadir los fideos y remover muy bien. Dejar que los fideos ablanden y luego apagar el fuego. Rectificar sazón e inmediatamente agregar el cilantro. Dejar reposar por unos 5 minutos.

6. Servir y degustar.

Freepik

