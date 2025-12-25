Recupérate después de una noche de celebración y evita los malestares: combate la resaca con estas recomendaciones

Suscríbete a nuestros canales

Muchas personas sufren de resaca después de consumir bebidas alcohólicas, y la razón de ello es que, el cuerpo sufre algunas alteraciones como, deshidratación, irritación estomacal, disminución de la glucosa en sangre y alteraciones del sueño.

Todo esto causa síntomas molestos como, dolor de cabeza, náuseas, fatiga, y malestar general.

En vista de que el cuerpo necesita apoyo para recuperarse, te compartimos algunas sugerencias a tener en cuenta.

¿Qué es la resaca?

La resaca es la combinación de deshidratación, bajos niveles de azúcar en la sangre y la toxicidad del acetaldehído (el subproducto de la metabolización del alcohol).

Según la Clínica Mayo “es un conjunto de síntomas desagradables que pueden aparecer después de tomar demasiado alcohol… Por lo general, cuanto más alcohol tomes, más probabilidades tendrás de tener resaca el día siguiente.”

¿Cómo combatir la resaca?

Si te saliste de control durante las celebraciones, te compartimos cuáles son los mejores recursos para combatir la resaca.

1. Hidratación: la base de la recuperación. La deshidratación es una de las causas por las cuales el consumo de alcohol puede ocasionar fatiga. Además de sensación de malestar e incluso retención de líquidos e hinchazón. Restaurar el equilibrio hídrico es el paso más crucial. Beber agua sencilla y natural a lo largo del día es esencial.

2. Bebidas de electrolitos naturales. Incluye en tu dieta agua de coco, es naturalmente rica en potasio y otros electrolitos, superando a muchas bebidas deportivas. También puedes beber té de jengibre o menta, el jengibre es excelente para calmar las náuseas. Mientras que la menta alivia el malestar estomacal. Por su parte, la miel regula el azúcar en la sangre. Añade un toque para complementar.

Además, consume caldo de huesos o vegetales, porque aportan líquidos, sodio y minerales, además de aminoácidos que pueden ser de apoyo para la función hepática.

3. Alimentos clave para restaurar y desintoxicar. La recomendación de los expertos es consumir alimentos de fácil digestión, ricos en vitaminas B, C y fibra, y que ayuden a estabilizar el azúcar; por ejemplo, avena, plátano, huevos, espinacas, aguacate y pepino, frutas cítricas (naranja, mandarina, limón) y bayas (arándanos, fresas).

Tip adicional

Caminar, bailar o movernos todo lo posible. Para potenciar la recuperación del cuerpo y acortar la duración de la resaca, se aconseja optar por una actividad física de intensidad moderada.

El objetivo es mejorar la circulación de la sangre, lo que facilita que el organismo elimine más rápidamente el alcohol y las toxinas que causan los síntomas desagradables. Empieza por dar un paseo, bailar, nadar o montar en bicicleta. Estas actividades estimulan la sudoración y facilitan la expulsión de residuos. Además de acelerar el movimiento intestinal, contribuyendo a una desintoxicación más veloz.

