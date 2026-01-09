Precios de algunos productos básicos en reconocido supermercado: montos al 9 de enero.

Suscríbete a nuestros canales

Los habitantes de la parroquia Caricuao y zonas adyacentes monitorean de cerca los costos de la canasta alimentaria en el supermercado Páramo, ubicado en Ruíz Pineda.

Para este inicio de año, el establecimiento presenta una estructura de precios que refleja la de cuenta de tiktok, merodeandoando.

En el área de proteínas, el supermercado ofrece diversas opciones que varían según el tipo de corte.

La carne de punta ofrece un precio de $ 4 el kilo, posicionándose como una de las más buscadas por los consumidores. El kilo de milanesa de pollo lo puede encontrar en $ 5 y el muslo en $ 4.

Sí busca embutidos o carnes procesadas, la chuleta ahumada cuesta $ 10. En cuanto a los lácteos, el queso duro Santa Bárbara tiene un costo de $ 5,14 por kilo.

La leche en polvo de 400 gramos va desde los $ 5, mientas que el kilo cale $ 14.

En cuanto al rubro de los enlatados y granos se puede encontrar distinta variedad.

El atún Eveba en aceite presenta dos rangos ubicándose entre $ 4 y $ 5,11, mientras que el atún Mar va desde los $ 2,80.

En el pasillo de los granos, las caraotas rojas Pantera se vende en $ 3. Otros productos básicos como la azúcar, las pasta y el arroz mary van desde $ 1 a $ 2,30 respectivamente.

Cabe recalcar que la empresa maneja la tasa del Banco Centra de Venezuela, que este 9 de enero cierra en 325,38.

La administración del supermercado suele actualizar estos montos diariamente, siguiendo el ritmo del Bcv.

