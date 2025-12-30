Arranca 2026 con empleo: cadena de supermercados y farmacias ofrece estas vacantes en varios estados

Suscríbete a nuestros canales

Las empresas Redvital, cadena de farmacias, y Makro, red mayorista de tiendas, confirmaron el inicio de un plan de expansión nacional, una iniciativa que contempla la inauguración de múltiples sucursales en diversas regiones del país.

El anuncio, realizado a través de las plataformas digitales oficiales de las compañías, detalla las ciudades donde se proyectan las próximas aperturas. La lista de localidades incluye puntos estratégicos en la región central, oriente, occidente y los llanos:

Caracas, La Guaira, Tocuyito, Naguanagua, San Diego (C.C. Fin de Siglo), Calabozo, Ciudad Bolívar, Anaco, El Tigre, Cumaná, Carúpano, Barcelona, Porlamar, Costa Oriental, Valle de la Pascua, Maturín, Puerto Ordaz, Puerto La Cruz, San Cristóbal, Trujillo, Barinas, Mérida y El Vigía.

Oferta laboral para la sede en Caracas

Para la sucursal ubicada en la capital, las empresas han especificado una lista detallada de perfiles requeridos. Las áreas de contratación abarcan servicios farmacéuticos, atención al cliente, logística, mantenimiento y administración.

Los puestos disponibles para Caracas son:

Área de Farmacia: Gerente de tienda, Farmacéutico, Auxiliar integral de farmacia y Aprendiz integral de farmacia.

Atención y Ventas: Asesores de venta y Cajeros.

Alimentos y Frescos: Carnicero, Pescadero y Charcutero.

Logística y Seguridad: Operadores de almacén (con experiencia en montacargas) y Oficiales de seguridad.

Salud y Mantenimiento: Médico ocupacional, Enfermeros/as y Operadores de mantenimiento y limpieza.

Administración: Analista de gestión humana, Analista de administración y Analista de soporte.

La recepción de candidaturas se realiza de manera digital. Las personas interesadas en optar a las vacantes para la sede capitalina deben enviar su síntesis curricular a la dirección de correo electrónico: [email protected].

Para el resto de las ciudades, las vacantes se actualizan mediante publicaciones individuales en las cuentas de redes sociales de la organización, ajustándose a las necesidades específicas de cada nueva tienda.

