Importante marca de motos lanza su primer vehículo en Venezuela: precio de oportunidad

La marca que puso a todo el país a andar en dos ruedas ahora quiere conquistar el asfalto completo.

Bera Cars, en una alianza estratégica con la firma internacional Livan, acaba de lanzar al mercado venezolano su primer vehículo, un modelo que promete poner a sudar a la competencia por su relación precio-calidad.

El vehiculo, llega con un diseño moderno, full equipo y un precio que ya está dando de qué hablar en los concesionarios.

Características

El nuevo integrante de la familia Bera viene con un motor 1.5 L de 4 cilindros, capaz de soltar 103 caballos de fuerza.

Para los que odian el estrés de los cambios en la cola, trae una transmisión CVT de 6 velocidades y tracción delantera. Además, viene pensado para el bolsillo del venezolano: consume apenas 7,5 litros por cada 100 kilómetros, lo que te da una autonomía de casi 600 kilómetros con un solo tanque.

Por dentro, el carro no escatima. Viene con tapicería de cuero para que te sientas como un jefe, pantalla táctil de 8 pulgadas compatible con Apple CarPlay, y mandos al volante para que no sueltes el control.

Además, incluye el sistema Smart Key y el codiciado "quema coco" (sunroof), ideal para los paseos playeros o las tardes caraqueñas.

Motor 1.5 L / 4 Cilindros

Transmisión CVT (Automática) 6 vel.

Autonomía 600 km por tanque (50 L)

Seguridad Sistema Auto Start-Stop

Entretenimiento Pantalla 8” + Apple CarPlay

Extras Quema coco, Cuero, Smart Key

Garantía 30 meses / 50.000 km

Precio

La marca lo lanzó con un precio de oportunidad de 17.900 dólares, ese monto ya incluye el IVA, la placa y el certificado de origen .

Además, respaldan su producto con un garantía de 30 meses o 50.000 kilómetros.

Con este lanzamiento, Bera busca replicar el éxito que ha tenido con sus motocicletas, apuntando a un público que busca un carro 0 kilómetros sin tener que empeñar el alma. El vehículo ya está disponible para que lo vayas a ver y te convenzas de que el cambio viene en cuatro ruedas.

