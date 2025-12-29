Bono Único Familiar 2026: detalles del pago que llega la primera semana de enero

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno Nacional, a través del Sistema Patria, comenzará la distribución del Bono Único Familiar correspondiente al mes de enero 2026.

Esta asignación, que forma parte de los programas de protección social, se entrega de manera directa y gradual a los jefes de hogar debidamente registrados.

Al tratarse de un pago indexado, su monto se ajusta periódicamente para contrarrestar los efectos de la dinámica económica actual.

Bono Único Familiar 2026

Durante el mes de diciembre 2025, los venezolanos y venezolanas cobraron el Bono Único Familiar con el monto de 3.705 bolívares o 14,97 dólares al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

La cifra otorgada tuvo un incremento de 11,26% en bolívares, en comparación con el pago realizado en el mes de noviembre, cuando el monto fue de 3.330,00 bolívares, según lo reportado por Banca y Negocios.

El mensaje de notificación "Venezuela vive la Navidad: trabajo, rumba, alegría y felicidad. ¡Que reine la paz! ¡Viva nuestra Patria victoriosa!", se envió a quienes recibieron el pago, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Se estima que para el próximo mes de enero de 2026 el pago supere los 4.000,00 bolívares.

Sobre cuándo será entregado este pago, ninguna autoridad lo ha especificado. Sin embargo, se estima que sea otorgado entre viernes 2 y lunes 5 de enero de 2026.

Nota El monto reflejado es solo un estimado, no oficial. El Gobierno Nacional es quien libera los pagos y establece las sumas.

