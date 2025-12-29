Patria comienza a pagar un bono superior a los Bs 21.000 este 29 de diciembre: quiénes lo cobran

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria inició este lunes 29 de diciembre la entrega de un estipendio especial que corresponde al mes de diciembre de 2025.

De acuerdo con el reporte oficial, el monto asciende a 21.750,00 bolívares, consolidándose como una de las asignaciones más altas del cierre de año para el sector público.

El beneficio, destinado a los funcionarios de los organismos de seguridad ciudadana y prevención integral.

Patria comienza a pagar un bono superior a los Bs 21.000 este 29 de diciembre

A través de sus redes sociales, la cuenta Canal Patria Digital confirmó la asignación del Bono Cuadrantes de Paz.

"Inicia la entrega del Bono Cuadrantes de Paz (diciembre 2025) a través de la Plataforma Patria, para los funcionarios de los organismos de Seguridad y Previsión.

Monto: 21.750,00 Bs", se lee en la publicación de Telegram.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

El Bono Cuadrantes de Paz, con un nuevo monto de 21.750,00 bolívares, tuvo un incremento superior al 20% en comparación con los 18.050,00 bolívares liquidados durante el mes de noviembre.

Este ajuste busca fortalecer el poder adquisitivo de los efectivos policiales, bomberos y personal de Protección Civil durante las festividades de Año Nuevo.

Este incremento de 3.700 bolívares responde a la política de bonificaciones indexadas que el Ejecutivo Nacional aplica a los sectores estratégicos de seguridad.



También visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube