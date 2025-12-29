Bonos Patria: ¿Quiénes cobrarán más de Bs 20.000 esta semana?

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria iniciará en las próximas horas la entrega de una bonificación especial que para este cierre de mes se prevé superará la barrera de los 20.000 bolívares.

El pago se realiza de forma directa a través del monedero digital de la plataforma y forma parte de los beneficios finales del cronograma de 2025.

¿Quiénes cobrarán más de Bs 20.000 esta semana en el Sistema Patria?

Se trata del Bono Cuadrantes de Paz y está dirigido exclusivamente a los funcionarios activos de los órganos de seguridad ciudadana y prevención integral del país.

Este pago varía mensualmente y se otorga como parte de las políticas de protección a los funcionarios de los Cuadrantes de Paz.

En noviembre, esta bonificación tuvo un incremento de 9,09% en bolívares en comparación al monto del mes de octubre, cuyo desembolso fue de Bs. 16.500, reportó Banca y Negocios.

Nota: El monto expresado no es oficial, sino un estimado. Es el Ejecutivo quien estipula la cantidad.

Una vez acreditado en el monedero, los funcionarios pueden transferir los fondos a sus cuentas bancarias o utilizarlos directamente para pagos de servicios y compras mediante el sistema Biopago.

¿Cómo actualizar desde casa el Carnet de la Patria?

Instale la aplicación veQR - Somos Venezuela: Puede hacer clic aquí para descargarla en el siguiente link: https://veqr-somos-venezuela.uptodown.com/android/descargar Abra la aplicación veQR en su dispositivo móvil. Inicie sesión con su usuario del Sistema Patria o Carnet de la Patria e introduzca el código de verificación que recibirá en el teléfono que tiene registrado. Vaya a la sección Registros y haga clic en "Registros" en la interfaz principal de la aplicación. Seleccione la tarjeta Registros y haga clic en la tarjeta que también se llama "Registros". Haga clic en Registro de Prueba e ingrese su número de cédula de identidad (C.I.). Actualice su código QR dándole clic en "MisQR" y actualice su código QR. Confirme la actualización, escaneando el código QR de su Carnet de la Patria o ingrese su número de cédula y confirme que el usuario ha sido actualizado cuando aparezca un punto de color gris en el lado derecho.

