Si no cabe, se paga: aerolíneas en EEUU endurecen el cobro por equipaje de mano

El transporte de equipaje en vuelos comerciales enfrenta una transición en sus políticas operativas para el próximo 2026 en EEUU.

Diversas compañías aéreas han comenzado a estandarizar los límites de peso, situándolos entre los 7 y 10 kilogramos para las maletas de mano, mientras que las dimensiones permitidas se fijan generalmente en 22 x 14 x 9 pulgadas, incluyendo elementos externos como ruedas y asas.

Esta tendencia responde a la necesidad de agilizar el abordaje y maximizar el espacio en los compartimentos superiores de las aeronaves, que se ven frecuentemente saturados.

Restricciones en objetos personales y tarifas básicas

La supervisión del objeto personal se ha intensificado bajo la premisa de que debe caber estrictamente debajo del asiento delantero.

Las medidas referenciales para este artículo son de 18 x 14 x 8 pulgadas. Es importante destacar que múltiples aerolíneas han eliminado el derecho a maleta de mano (carry-on) en sus tarifas más económicas, limitando al pasajero únicamente al objeto personal.

Aquellos viajeros que no cumplan con estas especificaciones al momento de abordar están siendo obligados a documentar su pertenencia en la puerta de embarque, lo que conlleva la aplicación de cargos adicionales inmediatos.

Innovación técnica en los controles de seguridad

Paralelamente a las normas de las aerolíneas, los aeropuertos están integrando escáneres de tomografía computarizada (CT) de última generación.

Estos dispositivos permiten a los agentes de seguridad visualizar el contenido de las maletas en tres dimensiones, lo que en terminales seleccionadas ya permite transitar sin retirar laptops o líquidos de los bolsos. No obstante, para los vuelos domésticos en Estados Unidos, se recuerda que a partir de mayo de 2025 entrará en vigor la obligatoriedad del REAL ID para los controles de identidad, un requisito indispensable para los pasajeros mayores de 18 años.

