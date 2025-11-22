Tradicional supermercado venezolano hace alianza con Cashea: sepa cuál

Suscríbete a nuestros canales

Cashea continúa sumando aliados en su propuesta de compras a cuotas sin intereses, Su línea cotidiana, la más reciente, cuenta con una amplia gama de supermercados y farmacias aliadas.

A la lista se suma el más tradicional y antiguo de los supermercados en Venezuela, Central Madeirense, el cual, a pesar de la proliferación de comercios en ese sector, se ha mantenido en el mercado venezolano.

"¡Ajaaa! ¿Sabes quién llegó? Es un nuevo aliado que amarás", dice el anuncio de la app de compras.

¿Cómo usar Cashea en supermercados?

La "Línea Cotidiana" de Cashea es una extensión de tu línea de compra principal diseñada específicamente para adquirir productos de consumo diario, como alimentos y medicinas, en supermercados y farmacias aliadas.

Funciona de manera un poco diferente a la Línea Principal (que usualmente es para compras más grandes con 3 cuotas).

Aquí te explico los puntos clave de su funcionamiento:

1. ¿Para qué se usa?

Destino: Exclusivamente para compras en supermercados y farmacias (y algunos otros rubros de consumo diario).

Modalidad: Solo está disponible para compras en el establecimiento físico de los aliados (no online, a diferencia de la línea principal en algunos casos).

2. Monto asignado

Tu Línea Cotidiana tiene un monto separado que es generalmente menor al de tu Línea Principal. Ejemplo: Si tu Línea Principal es de $150, tu Línea Cotidiana podría ser de $50 (esto puede variar).



3. El Plan de Pagos

El Pago inicial:

Al realizar tu compra en la farmacia o supermercado aliado, debes cancelar una porción del costo total del producto en la caja. Este monto es el pago inicial y debe ser cubierto en su totalidad al momento de la transacción. Este pago te permite llevarte los artículos inmediatamente.

2. La única cuota restante (A 14 Días):

El saldo restante de la compra se consolida en una sola cuota. Esta cuota es sin intereses y representa el compromiso de pago diferido.

Plazo de Pago: Tienes un plazo de 14 días contados a partir de la fecha de la compra para liquidar esta cuota única.

Gestión: El pago de esta cuota se realiza directamente a través de la aplicación de Cashea, no en la tienda donde hiciste la compra.

