Cierre parcial de la Av. Francisco de Miranda este 22 de noviembre: lo que debe saber

La Avenida Francisco de Miranda tendrá un cierre parcial sentido este este sábado 22 de noviembre debido a una actividad que incluye una procesión religiosa y el recorrido de ocho bandas marciales.

A través de sus redes sociales, la alcaldía de Chacao exhorta a los conductores a tomar previsiones.

Cierre parcial de la Av. Francisco de Miranda este 22 de noviembre

De acuerdo con el reporte del ayuntamiento, el cierre será a partir de las 10:00 a.m.

El punto de partida para el recorrido es desde la Plaza Juan Pablo II (a la altura de El Rosal) y el de llegada, la Plaza Bolívar de Chacao.

Se realizará la procesión de una imagen de la Virgen en Anda con la participación de ocho bandas marciales, entre ellas la reconocida Banda Show Francisco de Miranda.

Rutas alternas sugeridas

Los conductores que tengan previsto circular en sentido este deben considerar las siguientes rutas alternas para evitar la congestión en El Rosal y Chacao:

Ruta Sur: Avenida Principal de Las Mercedes (para dirigirse hacia el este desde el área de El Rosal).

Ruta Norte: Avenida Libertador (aunque generalmente más congestionada, sirve como vía de desvío principal).

