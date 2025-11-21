Fallas en la plataforma del Banco de Venezuela este 21 de noviembre: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Clientes del Banco de Venezuela reportan fallas en la plataforma de esta entidad financiera, este 21 de noviembre. A través de las redes sociales, los usuarios han detallado las averías que está presentando la banca en línea.

Según el reporte de los usuarios, no se están efectuando los pago móvil ni tampoco están pasando las tarjetas de débito por los puntos de venta. Algunas personas señalan que el banco les debitó el dinero y no les llegó a los destinatarios.

Pasadas las 12 del mediodía el Banco Venezuela no se ha pronunciado al respecto.

EN DESARROLLO...

También puede visitar nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube