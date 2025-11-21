Inicia pago de Ingreso por Guerra Económica a pensionados: atentos al nuevo monto

Suscríbete a nuestros canales

Tal y como lo anticipamos en 2001 online, este 21 de noviembre, el Sistema Patria comenzó el depósito del Ingreso por Guerra Económica correspondiente al mes en curso, por un monto de Bs. 11,700.

Este mes de noviembre el Ingreso por Guerra Económica llegó con un monto superior en comparación al mes de octubre por la subida del dólar del Banco Central de Venezuela.

La mañana de este viernes, también se inició el pago de la pensión IVSS correspondiente a diciembre, junto al segundo mes de aguinaldos de los pensionados. Ambos conceptos por un monto de Bs 260.

