Tratamiento gratuito de diálisis a través del IVSS: conoce los requisitos para conseguirlo

El Instituto Venezolano de los Sesguros Sociales (IVSS), informó el paso a paso para solicitar el cupo para recibir el tratamiento de diálisis de forma gratuita.

A través de sus redes sociales, el IVSS detalló también los requisitos para conseguir el tratamiento gratuito con el organismo.

Tratamiento de diálisis en el IVSS

De acuerdo con la información suministrada, para recibir el tratamiento gratuito de diálisis en el IVSS debe presentar los siguientes requisitos:

Informe médico elaborado por el especialista.

Copia de la cédula de identidad de la persona.

Prueba de serología que incluya hepatitis B core, hepatitis B antígeno de superficie, hepatitis C y VIH.

Pruebas de hematología completa.

En caso de que una tercera persona tramite la solicitud, debe presentar una autorización firmada por el paciente o por quien lo represente.

¿Dónde debo presentar los recaudos?

En caso de estar en Caracas, debe dirigirse a la Dirección de Nefrología Diálisis y Transplante Renal en el piso 9 de la sede principal.

Resalta la publicación en caso de estar ubicado en el interior del país, debe presentar los requisitos en las unidades de diálisis de su región.

Adicionalmente, reitera que estas gestiones y tratamientos en el IVSS son totalmente gratuitos.

