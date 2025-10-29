Opciones de empleo en Caracas: alcaldía de Baruta y Museos Bolivarianos buscan el siguiente personal

Suscríbete a nuestros canales

Dos instituciones de gran relevancia en la capital venezolana han anunciado la apertura de procesos de captación de talento, enfocados tanto en el sector público local como en la preservación del patrimonio histórico-cultural del país.

Las convocatorias provienen de la Alcaldía de Baruta y el equipo de Museos Bolivarianos.

Alcaldía de Baruta: Búsqueda Activa en el Sector Educativo

La Dirección de Educación de la Alcaldía de Baruta mantiene una búsqueda activa de personal para unirse a sus filas, destacando la importancia de la perseverancia en la localización de talento calificado.

El llamado de la Alcaldía subraya el compromiso de la gestión local con la generación de oportunidades para profesionales y técnicos, alentando a los aspirantes a ver esta coyuntura como una vía para el crecimiento profesional dentro de la administración municipal.

"La Dirección de Educación de la Alcaldía de Baruta, aún busca este personal... No es tarea fácil, pero rendirse ante las adversidades no es una opción para nosotros. Generamos oportunidades, tú decides crecer."

Se encuentran en la búsqueda del siguiente personal

Docentes integrales.

Docentes especialista en psicopedagogía

Docente especialista en Educación Física.

Personal de ambiente (obreras) y porteros.

Puedes enviar tu síntesi curricular vigente con foto al correo

Educació[email protected]

Museos Bolivarianos: Pasión por la Historia y el Patrimonio

Por su parte, el equipo de Museos Bolivarianos ha convocado a una Jornada de Captación de Personal dirigida a ciudadanos con una profunda conexión con la historia de Venezuela y el legado de El Libertador Simón Bolívar.

La iniciativa no sólo busca cubrir posiciones técnicas, sino sumar personal con vocación para convertirse en guardianes y divulgadores del acervo patrio.

Buscan el siguiente personal:

Jefe de guías patrimoniales

Coordinador de Guías Patrimoniales de Museos Bolivarianos

Puedes enviar tu información a través de los correos

[email protected]

[email protected]

Los Museos Bolivarianos hacen un llamado directo a quienes sienten pasión por la figura de Bolívar y desean activamente formar parte del equipo que cuida y difunde el patrimonio nacional.

Visita nuestras secciones: Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube