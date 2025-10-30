Venta especial de la tarjeta SUVE en la UCV: horario de atención y precio

Suscríbete a nuestros canales

La Universidad Central de Venezuela (UCV) llevará a cabo una jornada especial de venta de la tarjeta del Sistema Único de Viaje Electrónico (SUVE) para viajar en los sistemas del Metro.

Esta iniciativa busca simplificar el proceso y evitar las colas en las estaciones, llevando el servicio directamente al campus universitario.

La jornada se realizará el próximo lunes 3 y martes 4 de noviembre, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FCJP), y el precio de la tarjeta estudiantil será 100 bolívares, los cuales deberán ser cancelados por el sistema de biopago.

“Para adquirir tu tarjeta de estudiante debes presentar carnet o constancia de estudios/inscripción”, indicó la FCJP en su cuenta de Instagram.

El pago se realizará exclusivamente a través del sistema de biopago, agilizando así la transacción.

¿Cómo se recarga la SUVE?

Puede ser recargada en las casillas del Metro, así como en su aplicación móvil SUVE, la cual se usa de la siguiente manera:

Descargar la aplicación desde Play Store.

Crear un usuario registrándose con datos personales y establecer una contraseña segura.

Completar el formulario con información adicional solicitada.

Acceder a la plataforma e ingresar al ícono de billetera ubicado en la parte inferior.

Seleccionar “Pago Móvil” y hacer clic en “Recargar”.

Ingresar los datos correspondientes a la transacción y confirmar para completar el proceso.