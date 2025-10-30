¿Las tarjetas de pago sin contacto son seguras? Así funciona esta tecnología

Suscríbete a nuestros canales

Actualmente se están implementando las tarjetas de débito con la tecnología Contactless (pago sin contacto), lo que ha generado temor o desconfianza en algunos usuarios.

Sin embargo, el banco Venezolano de Crédito, difundió un video con las 3 razones para confiar en la tecnología de las nuevas tarjetas Visa Débito.

¿Las tarjetas de pago sin contacto son seguras?

De acuerdo con la información proporcionada, sí son seguras y detalla varias razones sobre el funcionamiento de esta tecnología a nivel bancario.

Varía desde la tecnología NFC, operaciones encriptadas, clave personal y parámetro de configuración personalizada.

¿Cómo funciona la tecnología de pago sin contacto?

Posee tecnología NFC - De Comunicación de Campo Cercano, la cual solo funciona a pocos centímetros, dificultando así el acceso de los datos personales a los delincuentes.

Con respecto a las transacciones financieras, toda la información sensible de la tarjeta está totalmente encriptada, lo que hace que sea "imposible" el acceso a los datos del usuario.

Destaca que la tarjeta Visa Débito con tecnología Contactless "requiere activación por parte del usuario", durante este proceso asigna una clave de seguridad de 4 dígitos para el uso en cajeros y puntos de venta.

