¿Las tarjetas de pago sin contacto son seguras? Así funciona esta tecnología

Actualmente se están implementando las tarjetas de débito con la tecnología Contactless (pago sin contacto), lo que ha generado temor o desconfianza en algunos usuarios.
Sin embargo, el banco Venezolano de Crédito, difundió un video con las 3 razones para confiar en la tecnología de las nuevas tarjetas Visa Débito.
¿Las tarjetas de pago sin contacto son seguras?
De acuerdo con la información proporcionada, sí son seguras y detalla varias razones sobre el funcionamiento de esta tecnología a nivel bancario.
Varía desde la tecnología NFC, operaciones encriptadas, clave personal y parámetro de configuración personalizada.
¿Cómo funciona la tecnología de pago sin contacto?
Posee tecnología NFC - De Comunicación de Campo Cercano, la cual solo funciona a pocos centímetros, dificultando así el acceso de los datos personales a los delincuentes.
Con respecto a las transacciones financieras, toda la información sensible de la tarjeta está totalmente encriptada, lo que hace que sea "imposible" el acceso a los datos del usuario.
Destaca que la tarjeta Visa Débito con tecnología Contactless "requiere activación por parte del usuario", durante este proceso asigna una clave de seguridad de 4 dígitos para el uso en cajeros y puntos de venta.
