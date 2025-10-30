Conviasa reprograma vuelos de la ruta Caracas - Cancún: tome nota del itinerario

Suscríbete a nuestros canales

El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) ha emitido un comunicado oficial informando sobre la reprogramación y unificación de vuelos en su ruta Caracas – Cancún – Caracas, debido a afectaciones operacionales derivadas de la presencia del Huracán Melissa en la región del Caribe.

Los pasajeros que originalmente tenían reservaciones para los vuelos de los días 24/25 de octubre y 27/28 de octubre han sido consolidados en un único itinerario de vuelo.

Itinerario Único de Vuelo Reprogramado

Los pasajeros afectados fueron reubicados en un vuelo especial, cuyo itinerario será.

Ida: 24 de octubre de 2025.

Retorno: 25 de octubre de 2025.

Ida: 27 de octubre de 2025.

Retorno: 28 de octubre de 2025.

Recomendaciones de Viaje

Conviasa enfatiza la importancia de la colaboración de los pasajeros para garantizar un proceso de abordaje fluido en este vuelo unificado:

Se les recuerda a los pasajeros que deben presentarse en el aeropuerto con un mínimo de cuatro (4) horas antes de la salida de su vuelo (es decir, a partir de las 6:00 PM del 28 de octubre).

Este tiempo es crucial para llevar a cabo de manera eficiente el proceso de chequeo de equipaje y la verificación de toda la documentación necesaria.

Para la confirmación del itinerario de retorno (CUN-CCS) o cualquier otra consulta, la aerolínea ha habilitado el siguiente canal de contacto:

[email protected]

