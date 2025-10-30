Viaje

Conviasa reprograma vuelos de la ruta Caracas - Cancún: tome nota del itinerario

Por Yasmely Saltos
Miércoles, 29 de octubre de 2025 a las 09:47 pm

El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) ha emitido un comunicado oficial informando sobre la reprogramación y unificación de vuelos en su ruta Caracas – Cancún – Caracas, debido a afectaciones operacionales derivadas de la presencia del Huracán Melissa en la región del Caribe. 

Los pasajeros que originalmente tenían reservaciones para los vuelos de los días 24/25 de octubre y 27/28 de octubre han sido consolidados en un único itinerario de vuelo.

Itinerario Único de Vuelo Reprogramado 

Los pasajeros afectados fueron reubicados en un vuelo especial, cuyo itinerario será. 

  • Ida: 24 de octubre de 2025.
  •  Retorno: 25 de octubre de 2025.
  • Ida: 27 de octubre de 2025.
  • Retorno: 28 de octubre de 2025.

Recomendaciones de Viaje

Conviasa enfatiza la importancia de la colaboración de los pasajeros para garantizar un proceso de abordaje fluido en este vuelo unificado:

 Se les recuerda a los pasajeros que deben presentarse en el aeropuerto con un mínimo de cuatro (4) horas antes de la salida de su vuelo (es decir, a partir de las 6:00 PM del 28 de octubre).

 Este tiempo es crucial para llevar a cabo de manera eficiente el proceso de chequeo de equipaje y la verificación de toda la documentación necesaria.

Para la confirmación del itinerario de retorno (CUN-CCS) o cualquier otra consulta, la aerolínea ha habilitado el siguiente canal de contacto:

 [email protected]

 

 

 

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
México
belleza
bienestar
Viernes 31 de Octubre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América