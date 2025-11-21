¡Atención baruteños! Confirman zonas con bombeo de agua para este viernes y sábado: reparan fuerte avería

Suscríbete a nuestros canales

La Alcaldía de Baruta, a través de su cuenta de Instagram, confirmó que el servicio de agua potable comenzará a restablecerse en el municipio durante este viernes 21 de noviembre.

La noticia, anunciada por el alcalde Darwin González, informó a los vecinos que la avería de gran magnitud que afectaba el servicio fue finalmente reparada por Hidrocapital.

¿Qué se sabe sobre la avería?

De acuerdo con la información del alcalde, la avería consistía en una rotura en una tubería principal de 30 pulgadas ubicada en el sector Lomas del Sol en El Hatillo.

Tras culminar los trabajos de reparación, se puso en marcha el protocolo para reactivar el flujo de agua en la red, iniciando de inmediato el ciclo de bombeo y el correspondiente monitoreo de la tubería.

Se espera que las zonas bajas de Baruta sean las primeras en recibir el recurso en las próximas horas.

Zonas con servicio para hoy viernes 21 de noviembre

Las siguientes comunidades contarán con suministro de agua durante el día viernes 21 de noviembre:

Anaco

Los Mangos

La Pedrera

Calle Sucre

Las palmas

El Rosario

Las Dalias

Santa Cruz, calle Trujillo

Terrazas del Club Hípico

Lomas del Club Hípico

Calle Macareo

Lomas de la Trinidad

La Bonita

Sorocaima

Las Esmeraldas

Escampadero

Tito Salas

Los Samanes partes bajas

Guaicay partes bajas

Comunidades con suministro para el sábado 22 de noviembre

El plan de distribución continuará este sábado 22 de noviembre, atendiendo las siguientes zonas:

Conjunto Residencial El Naranjal

Las Danielas

Los Samanes partes altas

Guaicay partes altas

Las Minitas

Polifibra

La Naya

Terrazas de Santa Inés

Colegio Americano

Calle Victoria

Federación

Bolívar Norte

Quebrada Seca

Miranda

Los Manguitos

Anacoco calle principal

La Alcaldía de Baruta instó a los ciudadanos a mantenerse atentos a las redes sociales, ya que cualquier cambio o ajuste en el cronograma de suministro de agua será notificado de inmediato.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube