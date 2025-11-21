¡Atención baruteños! Confirman zonas con bombeo de agua para este viernes y sábado: reparan fuerte avería

La Alcaldía de Baruta, a través de su cuenta de Instagram, confirmó que el servicio de agua potable comenzará a restablecerse en el municipio durante este viernes 21 de noviembre.
La noticia, anunciada por el alcalde Darwin González, informó a los vecinos que la avería de gran magnitud que afectaba el servicio fue finalmente reparada por Hidrocapital.
¿Qué se sabe sobre la avería?
De acuerdo con la información del alcalde, la avería consistía en una rotura en una tubería principal de 30 pulgadas ubicada en el sector Lomas del Sol en El Hatillo.
Tras culminar los trabajos de reparación, se puso en marcha el protocolo para reactivar el flujo de agua en la red, iniciando de inmediato el ciclo de bombeo y el correspondiente monitoreo de la tubería.
Se espera que las zonas bajas de Baruta sean las primeras en recibir el recurso en las próximas horas.
Zonas con servicio para hoy viernes 21 de noviembre
Las siguientes comunidades contarán con suministro de agua durante el día viernes 21 de noviembre:
- Anaco
- Los Mangos
- La Pedrera
- Calle Sucre
- Las palmas
- El Rosario
- Las Dalias
- Santa Cruz, calle Trujillo
- Terrazas del Club Hípico
- Lomas del Club Hípico
- Calle Macareo
- Lomas de la Trinidad
- La Bonita
- Sorocaima
- Las Esmeraldas
- Escampadero
- Tito Salas
- Los Samanes partes bajas
- Guaicay partes bajas
Comunidades con suministro para el sábado 22 de noviembre
El plan de distribución continuará este sábado 22 de noviembre, atendiendo las siguientes zonas:
- Conjunto Residencial El Naranjal
- Las Danielas
- Los Samanes partes altas
- Guaicay partes altas
- Las Minitas
- Polifibra
- La Naya
- Terrazas de Santa Inés
- Colegio Americano
- Calle Victoria
- Federación
- Bolívar Norte
- Quebrada Seca
- Miranda
- Los Manguitos
- Anacoco calle principal
La Alcaldía de Baruta instó a los ciudadanos a mantenerse atentos a las redes sociales, ya que cualquier cambio o ajuste en el cronograma de suministro de agua será notificado de inmediato.
Visite nuestra sección Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube