¡Atención baruteños! Confirman zonas con bombeo de agua para este viernes y sábado: reparan fuerte avería

Se espera que las zonas bajas sean las primeras en recibir el recurso en las próximas horas

Por Jennifer James
Viernes, 21 de noviembre de 2025 a las 11:14 am

La Alcaldía de Baruta, a través de su cuenta de Instagram, confirmó que el servicio de agua potable comenzará a restablecerse en el municipio durante este viernes 21 de noviembre.

La noticia, anunciada por el alcalde Darwin González, informó a los vecinos que la avería de gran magnitud que afectaba el servicio fue finalmente reparada por Hidrocapital.

¿Qué se sabe sobre la avería? 

De acuerdo con la información del alcalde, la avería consistía en una rotura en una tubería principal de 30 pulgadas ubicada en el sector Lomas del Sol en El Hatillo.

Tras culminar los trabajos de reparación, se puso en marcha el protocolo para reactivar el flujo de agua en la red, iniciando de inmediato el ciclo de bombeo y el correspondiente monitoreo de la tubería.

Se espera que las zonas bajas de Baruta sean las primeras en recibir el recurso en las próximas horas.

Zonas con servicio para hoy viernes 21 de noviembre

Las siguientes comunidades contarán con suministro de agua durante el día viernes 21 de noviembre:

  • Anaco
  • Los Mangos
  • La Pedrera
  • Calle Sucre
  • Las palmas
  • El Rosario
  • Las Dalias
  • Santa Cruz, calle Trujillo
  • Terrazas del Club Hípico
  • Lomas del Club Hípico
  • Calle Macareo
  • Lomas de la Trinidad
  • La Bonita
  • Sorocaima
  • Las Esmeraldas
  • Escampadero
  • Tito Salas
  • Los Samanes partes bajas
  • Guaicay partes bajas

Comunidades con suministro para el sábado 22 de noviembre

El plan de distribución continuará este sábado 22 de noviembre, atendiendo las siguientes zonas:

  • Conjunto Residencial El Naranjal
  • Las Danielas
  • Los Samanes partes altas
  • Guaicay partes altas
  • Las Minitas
  • Polifibra
  • La Naya
  • Terrazas de Santa Inés
  • Colegio Americano
  • Calle Victoria
  •  Federación
  • Bolívar Norte
  • Quebrada Seca
  • Miranda
  • Los Manguitos
  •  Anacoco calle principal

La Alcaldía de Baruta instó a los ciudadanos a mantenerse atentos a las redes sociales, ya que cualquier cambio o ajuste en el cronograma de suministro de agua será notificado de inmediato.

