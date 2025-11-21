Pago que Patria prepara para los adultos mayores en Venezuela: este es el monto

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria activará un bono destinado a los adultos y adultas mayores de Venezuela en las próximas horas.

En ese contexto, el Ejecutivo prepara la entrega de este beneficio social que busca apoyar a los abuelos y abuelas de la Patria.

Pago que Patria prepara para los adultos mayores

Al respecto, la plataforma Patria informará cuándo se haga efectivo el depósito que corresponde al mes de noviembre 2025 a través del monedero virtual.

Según el reporte mensual de la plataforma y de sus canales aliados, se trata de la entrega del Ingreso contra la Guerra Económica.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor cobrarán 50 dólares indexados (11.700 bolívares aproximadamente).

El Ingreso de Guerra Económica subió 1.750 bolívares en su monto nominal en comparación con el pago de octubre.

Es de recordar que el Sistema Patria es la plataforma digital del Carnet de la Patria. Un documento de identificación, creado por el Ejecutivo nacional.

