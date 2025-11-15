Patria pagará estas bonificaciones especiales del 17 al 22 de noviembre: montos claves y quiénes las cobran 

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria se prepara para pagar una nueva serie de asignaciones especiales y estipendios a través del Monedero.

De acuerdo con la data histórica y la periodicidad, se estima que los usuarios podrían recibir los siguientes pagos entre el lunes 17 y el sábado 22 de noviembre:

Gran Misión Chamba Juvenil: 1.232 bolívares.

Movimiento Social Somos Venezuela: 1.232 bolívares.

Ingreso contra la Guerra Económica:

Personal jubilado de la administración pública que no recibe el cestaticket: Cobrarán 112 dólares indexados (26.208 bolívares aproximadamente, según la tasa del Banco Central de Venezuela).

Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor: 21 de noviembre: cobrarán 50 dólares indexados (11.700 bolívares aproximadamente).

Nota: Los montos varían mensualmente conforme al incremento de la tasa del BCV.

Bono "Fin de Año": Los montos rondan desde los 3.510 bolívares.

Los estipendios activos son parte del complemento de ingreso mínimo integral que reciben los venezolanos.

Se debe recordar que los beneficiarios reciben la notificación de asignación de estos bonos a través de un mensaje corto de texto y por la aplicación oficial.

También a través de la billetera del Sistema Patria, a finales del mes de noviembre, está prevista la entrega del tercer y último mes de aguinaldos.

¿Qué mensaje se envía al 3532 para que lleguen los bonos?

Los usuarios pueden seguir esas recomendaciones para acceder a los bonos.

Ingresa a la aplicación de mensajería de texto del teléfono.

Escribe la palabra “BONO”, así en mayúsculas, deja un espacio y luego coloca tu número de cédula de identidad, sin puntos (BONO V123456789).

Una vez todo escrito, lo envías al número 3532.

