Encuentran avión que había desaparecido del radar hace 13 años

Air India protagonizó un insólito hallazgo que acaparó titulares: la aerolínea, privatizada en 2022, descubrió un avión de pasajeros Boeing 737-200 que se consideraba perdido desde 2012.

La aeronave, cuya existencia había sido "omitida en muchos documentos", fue encontrada en un aparcamiento remoto en el Aeropuerto Internacional Netaji Subhash Chandra Bose de Calcuta, refiere La Nación.

Este reencuentro no fue gratuito, pues obligó a la aerolínea a pagar cerca de $120,000 USD para saldar las tasas de estacionamiento acumuladas durante más de una década.

La historia del avión, matriculado como VT-EHH, se remonta a 1982 y su desaparición de la memoria operativa de la empresa se debió a un desmantelamiento anterior para operar como carguero para India Post.

Tras el sorpresivo descubrimiento, Air India optó por desprenderse del antiguo activo. A mediados de noviembre de 2025, el Boeing 737 fue vendido a Bangalore International Airport Ltd., la operadora del Aeropuerto Internacional Kempegowda, para ser utilizado como una herramienta de entrenamiento vital.

¿Qué pasará con la aeronave?

Dado que el avión está fuera de servicio y no es apto para volver a volar, será fundamental para la formación de ingenieros de mantenimiento y tripulación.

El director ejecutivo de Air India, Campbell Wilson, comentó el peculiar suceso a sus empleados, destacando lo inusual del caso: "Si bien deshacerse de un avión viejo no es inusual, este sí lo es, ¡ya que es un avión que ni siquiera sabíamos que teníamos hasta hace poco!".

La justificación de la "desaparición" subraya el impacto de la burocracia y la falta de seguimiento antes de la privatización.

Wilson explicó que el avión se perdió de la memoria colectiva y en la documentación después de que fuera absorbido por Air India tras la fusión con Indian Airlines en 2007.

El avión solo salió a la luz cuando las autoridades del Aeropuerto de Calcuta informaron a la aerolínea de su presencia, pidiendo su retirada.

Air India procedió a verificar la propiedad y a la venta, lo que Wilson metafóricamente calificó como "sacar otra vieja telaraña de nuestro armario", cerrando un capítulo inesperado en la historia de la aerolínea y asegurando un futuro útil para el olvidado Boeing.