El teatro y el arte se despiden de Tom Stoppard: Así se convirtió el dramaturgo en un tesoro nacional del Reino Unido

En las últimas horas, se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de Tom Stoppard, el aclamado dramaturgo, guionista y ensayista británico, a la edad de 88 años.

Según un comunicado de United Agents, Stoppard, murió el pasado sábado 29 de noviembre, en su residencia de Dorset, rodeado por su familia.

Nacido en Checoslovaquia como Tomás Sträussler, Stoppard se convirtió, por adopción y por talento, en uno de los grandes tesoros de la literatura del Reino Unido.

Un genio del teatro condecorado

Su prolífica carrera abarcó el teatro, la radio, la televisión y el cine, dejando un legado de obras que combinaron una profundidad filosófica con un ingenio deslumbrante que sedujo a millones de espectadores.

Ganador del Oscar por el guion de la película Shakespeare enamorado y autor de piezas fundamentales como Rosencrantz y Guildenstern han muerto, Stoppard logró lo que pocos escritores consiguen: que su estilo diera origen a un adjetivo propio en el idioma inglés.

"Stoppardiano", incluido en el Diccionario de Oxford, define el uso de una elegancia verbal ingeniosa para abordar complejas cuestiones filosóficas, un sello inconfundible que marcó la escena anglosajona durante más de seis décadas.

El legado inmortal "Stoppardiano"

Con una producción teatral que supera la treintena de obras, Stoppard demostró una y otra vez una sofisticación intelectual magnética.

Desde sus inicios como periodista, el escritor pronto se dedicó a las obras cortas para radio antes de presentar en 1960 su primera pieza para el escenario, Enter a Free Man (Un Hombre Libre). Su genio fue reconocido con honores, llegando a ser condecorado y nombrado caballero por la reina Isabel II.

El triunfo de Rosencrantz y Guildenstern

Una de sus creaciones más famosas, "Rosencrantz y Guildenstern han muerto", ejemplifica su habilidad para entrelazar el humor y la reflexión.

La obra gira en torno al destino inevitable y la falta de libre determinación de dos personajes secundarios de la tragedia Hamlet de William Shakespeare, presentados con un humor característico de Stoppard.

Estrenada en 1966, este trabajo le valió posteriormente cuatro premios Tony, incluyendo el de mejor obra teatral.

No obstante, el dramaturgo no limitó su talento al teatro. Trabajó extensamente para el cine y la televisión, dejando su impronta en aclamadas adaptaciones.

Sin embargo, fue su guion para Shakespeare enamorado el que lo catapultó a la fama mundial al recibir un premio Oscar en 1998

Una vida marcada por el exilio y la libertad

La vida de Tom Stoppard fue una odisea marcada por la condición de refugiado. Nacido en Checoslovaquia de padres judíos no practicantes, tuvo que huir con su familia ante el avance de las tropas nazis, iniciando un peregrinaje que les llevó a Singapur y la India.

Su padre, médico voluntario en el lado británico, murió ahogado intentando escapar del ejército japonés. En 1946, Stoppard recaló en Inglaterra y se hizo un inglés cuando su madre se casó con el militar británico Kenneth Stoppard.

El dramaturgo se definió a sí mismo como un hombre profundamente preocupado por los derechos humanos, la libertad política y la censura, temas que plasmó en muchas de sus obras.

Hasta los momentos no se han revelado más detalles sobre la causa de su muerte.

