Patria paga estos bonos: montos activos 15 de noviembre

Este sábado 15 de noviembre, el Sistema Patria paga una serie de bonos a través de su monedero digital.

Los estipendios activos son parte del complemento de ingreso mínimo integral que reciben los venezolanos.

Se debe recordar que los beneficiarios reciben la notificación de asignación de estos bonos a través de un mensaje corte de texto y por la aplicación oficial.

Patria paga estos bonos

De acuerdo con el Sistema Patria y sus canales aliados, entre los pagos y bonos activos este 15 de noviembre figura:

Ingreso contra la Guerra Económica: Dirigido a los trabajadores activos de la administración pública por un total de 28.080 bolívares.

Ingreso "Fin de Año" contra la Guerra Económica: Para los empleados activos y jubilados de la administración pública venezolana, el monto asignado es de 4.680 bolívares, equivalentes a 20 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) de 234,00. bolívares. La asignación subió 700 bolívares, lo que equivale a un 17,59% de aumento sobre el monto de octubre, que fue por 3.980 bolívares. Este pago que otorga el Gobierno Nacional es ideado como parte de la fórmula del 1.° de octubre con el inicio de la Navidad.

Bono de Corresponsabilidad y Formación: Para los trabajadores de las empresas estratégicas del Estado, nómina especial. Por un monto de 26.640,00 bolívares.

Es de recordar que el Sistema Patria es la plataforma digital del Carnet de la Patria. Un documento de identificación, creado por el Ejecutivo nacional.

