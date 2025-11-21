Black Friday en Venezuela: conoce los descuentos que ofrecen estas aerolíneas para vuelos nacionales e internacionales

Suscríbete a nuestros canales

Varias aerolíneas venezolanas se sumaron al Black Friday con descuentos para sus diferentes vuelos, así lo dieron a conocer desde sus redes sociales.

De acuerdo con Laser en sucuenta de Instagram, los usuarios podrán consultar los descuentos con el código especial #BlackFriday2025 a través de WhatsApp, call center y oficinas comerciales.

Se obtendrán los descuentos para vuelos nacionales e internacionales desde este 21 de noviembre hasta el 1 de diciembre, o hasta agotarse la existencia. Recalcaron que la promoción aplica para las cabinas ejecutiva y turista, y el viaje debe ser realizado antes del 31 de julio de 2026.

Para vuelos a madrid, la promoción incluye un equipaje de mano de 10 kg, un bolso de artículos personales y dos piezas de 23 kg. Para clase ejecutiva serán tres piezas de 23 kg.

Para Curazao, un equipaje de mano de 8 kg, más una pieza de 23 kg. En clase ejecutiva serán dos piezas dse 23 kg, mientras que para Bogotá la promoción incluye un equipaje de mano de 8 kg, más una pieza de 23 kg. La clase ejecutiva podrá ser con dos piezas de 23.

Conozca los descuentos de Estelar

Por su parte, la aerolínea estelar informó que los destinos nacionales estarán en $75 como parte del Black Friday. Esto comprende a las ciudades de Caracas, Barinas, Maracaibo, Porlamar, Puerto Ordaz, San Antonio del Táchira, Santa Bárbara del Zulia y Santo Domingo del Táchira.

Los vuelos a Madrid estarán en $890 ida y vuelta, mientras que el boleto solo de ida o vuelta en $210. Para Panamá estará en $400 ida y vuelta, mientras que los 'one way' quedarán en $190.

