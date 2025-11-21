Beneficios

Consulta los puntos de atención Corpoelec activos este sábado 22 de noviembre

La Corporación Eléctrica Nacional compartió los detalles.

Por Jheilyn Cermeño
Viernes, 21 de noviembre de 2025 a las 03:45 pm
Este sábado 22 de noviembre, la Corporación Eléctrica Nacional (Copoelec) realizará Jornadas Integrales de Atención al Usuario en diferentes municipios del estado Miranda.

Los agentes comerciales estarán disponibles desde las 9:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde.

Puntos de atención Corpoelec activos este sábado 22 de noviembre

De acuerdo con el reporte oficial, los usuarios podrán realizar actualizaciones de datos, gestionar pagos de facturas, emitir notificaciones de deuda y brindar orientación sobre trámites vinculados al servicio eléctrico.

Eje Altos Mirandinos:

    • Centro de Servicio Paracotos, calle Pío a Rengifo, edificio CORPOELEC, municipio Guaicaipuro.

    • Centro Comercial Luz Eléctrica, calle Miquilen, piso 2, municipio Guaicaipuro.

    • Residencias Tuqueque, municipio Los Salias

    • Centro Comercial Galerías Las Américas, piso 1, carretera Panamericana, kilómetro 15, municipio Los Salias.

   Eje Guarenas-Guatire  

  • Conjunto Residencial Jardines de Castillejo, Guatire, municipio Zamora

   • Conjunto Residencial La Trinidad, municipio Zamora

Eje Barlovento

    • Sector El Recreo, Caucagua, municipio Acevedo.

    • Residencias Cayo Herradura, Higuerote, municipio Brión.

    • Residencias Arias, Higuerote, municipio Brión

Eje Valles del Tuy

   • Residencias Boal, Charallave, municipio Cristóbal Rojas.

    • Residencias Concord Plaza, Charallave, municipio Cristóbal Rojas.

    •  Urbanización Luis Tovar, Santa Teresa, municipio Independencia.

    • Residencias La Rivera, Ocumare, municipio Tomás Lander.

    • Residencias La Acequia, Ocumare, municipio Tomás Lander.

    • Calle Bolívar, Santa Lucía, Santa Lucía, municipio Paz Castillo.

    • Urbanización Santa Rosa, Cúa, municipio Urdaneta.

