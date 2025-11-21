Consulta los puntos de atención Corpoelec activos este sábado 22 de noviembre

Este sábado 22 de noviembre, la Corporación Eléctrica Nacional (Copoelec) realizará Jornadas Integrales de Atención al Usuario en diferentes municipios del estado Miranda.
Los agentes comerciales estarán disponibles desde las 9:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde.
Puntos de atención Corpoelec activos este sábado 22 de noviembre
De acuerdo con el reporte oficial, los usuarios podrán realizar actualizaciones de datos, gestionar pagos de facturas, emitir notificaciones de deuda y brindar orientación sobre trámites vinculados al servicio eléctrico.
Eje Altos Mirandinos:
• Centro de Servicio Paracotos, calle Pío a Rengifo, edificio CORPOELEC, municipio Guaicaipuro.
• Centro Comercial Luz Eléctrica, calle Miquilen, piso 2, municipio Guaicaipuro.
• Residencias Tuqueque, municipio Los Salias
• Centro Comercial Galerías Las Américas, piso 1, carretera Panamericana, kilómetro 15, municipio Los Salias.
Eje Guarenas-Guatire
• Conjunto Residencial Jardines de Castillejo, Guatire, municipio Zamora
• Conjunto Residencial La Trinidad, municipio Zamora
Eje Barlovento
• Sector El Recreo, Caucagua, municipio Acevedo.
• Residencias Cayo Herradura, Higuerote, municipio Brión.
• Residencias Arias, Higuerote, municipio Brión
Eje Valles del Tuy
• Residencias Boal, Charallave, municipio Cristóbal Rojas.
• Residencias Concord Plaza, Charallave, municipio Cristóbal Rojas.
• Urbanización Luis Tovar, Santa Teresa, municipio Independencia.
• Residencias La Rivera, Ocumare, municipio Tomás Lander.
• Residencias La Acequia, Ocumare, municipio Tomás Lander.
• Calle Bolívar, Santa Lucía, Santa Lucía, municipio Paz Castillo.
• Urbanización Santa Rosa, Cúa, municipio Urdaneta.
