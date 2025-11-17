Pagos y trámites: Corpoelec despliega jornada integral del 17 al 21 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) activa una Jornada Integral de Atención al Usuario desde este lunes 17 hasta el viernes 21 de noviembre.

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo se llevará a cabo en los municipios Sucre (Cagua) y Santiago Mariño (Turmero) del estado Aragua.

La jornada ofrecerá diversos servicios de gestión y pago de forma continua, desde las 8:30 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.

Los usuarios podrán realizar diversos trámites esenciales:

Actualización de datos del contrato.

Notificación de deuda pendiente.

Recepción de reclamos y verificación de conexiones.

Asesoría de pago por banca en línea.

Pagos: Se dispondrá de puntos de venta para el pago inmediato de facturas.

Los puntos de atención al usuario estarán ubicados en:

BNC Cagua, Centro Comercial La Pirámide, municipio Sucre.

BNC Turmero, Calle Mariño, cruce con calle Peñalver, centro comercial Mariño Plaza Parroquia, municipio Santiago Mariño.

Se debe recordar que, en beneficio de los usuarios del estado Aragua, la Corporación Eléctrica Nacional desplegó el Plan Especial de Control de Vegetación para optimizar el servicio en redes en nueve municipios de la entidad.

Las maniobras de este Plan Nacional, orientadas por el Ministerio para la Energía Eléctrica, se desarrollarán en los circuitos El Castaño, Polvorín, Zuata, Bello Monte, Caridad, Caña de Azúcar, Tenería, Valebron Grabados Nacionales, Ciudad Socialista, Industrial, Viejo Trapiche, Pedrera y Zabaneta.

Para más información sobre las Jornadas Integrales de Atención al Usuario, puede consultar la cuenta @corpoelecinfo en Instagram o visitar la página Corpoelec Informa en Facebook.

