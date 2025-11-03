Fiscalía imputa a ladrón de Corpoelec tras sustraer cableado eléctrico

Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General Tarek William Saab anunció la aprehensión de un hombre, a quien el Ministerio Público (MP) del Zulia imputará por tráfico ilícito de material estratégico.

Funcionarios capturaron a Semprún mientras trasladaba 24 metros de cables subterráneos de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpelec) para su venta.

A través de su cuenta oficial en Instagram compartió la información y detalles del caso.

Fiscalía imputa a ladrón de Corpoelec

En tal sentido, se identificó al detenido como Enyer Semprún.

"#AHORA, El Fiscal General de la República Tarek William Saab, informa que fue #Aprehendido para ser #Imputado por el @mpublicove del Zulia, el sujeto Enyer Semprún, por el delito de Tráfico Ilícito de Material Estratégico. Dicho ciudadano se encontraba trasladando 24 metros de cables subterráneos para su comercialización, pertenecientes a CORPOELEC, ocasionándole un grave daño al Estado venezolano. #Justicia", se lee en la publicación oficial.

En febrero de este año, dos extrabajadores de Corpoelec fueron condenados por el Tribunal de Control Cuarto del estado La Guaira, tras estar incursos en delitos asociados a la interrupción del servicio eléctrico.

Los detenidos están identificados como Johan Alexander Bravo Urbano, Daniel David Castro García y Justo Javier Salas Graterol, quienes recibieron la sentencia de cuatro años y cuatro meses de prisión, cita una NDP.

A los exfuncionarios se les imputan los delitos de interrupción del servicio, tipificado en el artículo 109 de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico; retraso y omisión intencional de funciones, establecido en el artículo 69 de la Ley contra la Corrupción; y agavillamiento, previsto en el artículo 286 del Código Penal.

De igual modo, con pena de tres años y cuatro meses de prisión quedaron condenados los ciudadanos Darwin Alfredo Tovar Romero y Johan Andrew González Carreño por admitir su participación en los hechos como cómplices no necesarios en los delitos de Interrupción del Servicio y Agavillamiento.

También puede visitar nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube