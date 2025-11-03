"Te alineas o vamos por tu familia": delincuentes venezolanos sembraban el terror con amenazas

Suscríbete a nuestros canales

Cinco hombres venezolanos resultaron detenidos por su presunta vinculación con los delitos de extorsión y posesión de armas de fuego. Todos serían integrantes de una banda delictiva.

Agentes de la Policía Nacional del Perú desarticularon la organización criminal, conocida como “Los Gallegos de San Juan de Lurigancho’”, de acuerdo con el informe del general Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal, publicó RPP.

El funcionario indicó que los involucrados tenían en su poder un arma de fuego, municiones, celulares y cartuchos de dinamita.

Además, se encontraron pruebas que vincularían a los venezolanos con extorsiones y préstamos “gota a gota”.

Llevban una nota de amenaza firmada por el grupo criminal

“Estamos imputando los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y porte de material explosivo y municiones. También por el delito de extorsión, porque se les ha encontrado una carta extorsiva”, declaró el jefe de la policía.

En la nota, firmada por el grupo de “Los Gallegos’, autoridades descubrieron un mensaje que decía a las víctimas: “vas a alinearte porque a la próxima vamos a dispararte a ti y a toda tu familia”.

“Se les ha encontrado en su poder toda la evidencia, para nosotros con contundencia decir que se dedican a estos préstamos ‘gota a gota’”, afirmó el general Lozada.

Los sospechosos fueron intervenidos en una vivienda de la avenida Los Jardines, en el distrito de San Juan de Lurigancho, al este de la ciudad de Lima.

“Estamos luchando con todo, haciendo una lucha permanente, contundente, contra los delincuentes, contra la delincuencia. Los números nos avalan, no se puede todo, eso es verdad, nunca se ha podido todo; pero eso para nosotros es una motivación para ir con más ganas y luchar contra este flagelo que reclama mucho nuestra ciudadanía”, acotó Lozada.

Los sospechosos fueron quedaron a disposición de la Divincri del Cono Este, para continuar con las diligencias de ley.

Otros dos venezolanos detenidos por extorsión

Por otra parte, un conductor del transporte público reveló el aterrador mensaje que le dejaron dos presuntso delincuentes venezolanos, quienes abordaron su unidad durante una jornada de trabajo.

Se trata de un conductor de la línea 'T' de la Empresa Etusa, que cubre la ruta Chorrillos–Jesús María, en la ciudad de Lima, en Perú,

De acuerdo con su testimonio, el chofer recibió una grave amenaza por parte de los dos falsos pasajeros, quienes subieron a su unidad durante la mañana del viernes 31 de octubre.

El conductor indicó que se trataría de dos hombres, supuestamente, de nacionalidad venezolana. Los mismos abordaron el bus y le entregaron un sobre, el cual contenía una bala y un mensaje intimidante.

Un sobre con un mensaje amenazante

En el escrito, los delincuentes exigían que la empresa se comunicara con ellos, además de dejar una advertencia de atacar los buses y a los choferes si no cumplían con sus demandas.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube