Corpoelec realiza operativo especial de cobro y atención al usuario: horario y ubicaciones

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) despliega este martes 11 de noviembre jornadas integrales de atención al usuario.

El operativo busca facilitar la gestión de pago y la actualización de datos a usuarios comerciales y residenciales del estado Falcón, bajo el lema "Corpoelec te atiende".

La actividad se llevará a cabo en la parroquia Punta Cardón, municipio Carirubana, refiere una NDP.

Puntos y servicios Corpoelec

El abordaje comercial se realizará en la Casa Comunal (avenida 6 de la Comunidad Cardón), en horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Los agentes de Corpoelec también abordarán las urbanizaciones Las Virtudes 1 y 2, El Portal de Las Virtudes y Villas Paraíso.

Los usuarios podrán pagar el servicio eléctrico, notificar deudas, recibir asesoría de Banca en Línea y realizar la captación de nuevos contratos.

Para más información sobre las Jornadas Integrales de Atención al Usuario, puede consultar la cuenta @corpoelecinfo en Instagram o visitar la página Corpoelec Informa en Facebook.

Se debe recordar que recientemente, el ministro para la Energía Eléctrica, Jorge Márquez, visitó las instalaciones de la sede principal de la Corporación Eléctrica Nacional, ubicada en Santa Ana de Coro, estado Falcón.

Durante el recorrido, Márquez constató las labores de rehabilitación integral realizadas en más de 2.100 metros cuadrados de infraestructura, incluyendo la refacción de fachadas, sistemas de climatización y mobiliario.

Las obras civiles favorecen a más de 400 trabajadores que ahora cuentan con espacios confortables para cumplir sus tareas diarias.

